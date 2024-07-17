Politika

Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçen Meram'ın Büyük Sanayi Hamlesi Konmeram Sanayi Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraların ilçeye, şehre ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrilerinden talep geldikçe sanayi, üretim, istihdam noktalarındaki bu tür girişimlerinin ve öncülüklerinin devam edeceğini söyledi.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçen Meram'ın Büyük Sanayi Hamlesi Konmeram Sanayi Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi. 79 üyeyi belirleyecek kuralar, noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura öncesi yaptığı açıklamada Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 'Konmeram Sanayi Yapı Kooperatifi'nde ön başvuru sürecinin 12 Temmuz Cuma günü tamamlandığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gösterdikleri ilgi ve itimat için hemşehrilerine teşekkür etti.

Başkan Kavuş: "Yeni sanayi sitesi ilçenin, üretim ve istihdamına önemli katkı sunacak"

Önceki kooperatiflerde olduğu gibi bu kooperatifin de gördüğü ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını ifade eden Başkan Kavuş, ilçenin her alanda yaşadığı tarihi değişim ve dönüşümün ekonomi, üretim ve istihdamda da yaşansın diye öncülük ettikleri Konmeram Sanayi Sitesi kuralarının şehre, ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Kura şartlarını yerine getirenler arasından belirlenen 79 kişinin yatırımın bir parçası olma şansı yakaladığını kaydeden Başkan Kavuş, "Kurada ismi çıkan hemşehrilerimin karlı bir yatırım sahibi olduklarına inanıyorum. Hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız, sağlık içinde tamamlanıp sanayici ve esnaflarımızın yeni dükkanlarına yerleştiklerini de görmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Başkan Kavuş: "Hemşehrilerimizden talep geldikçe, sorumluluk almaya ve öncü olmaya devam edeceğiz"

İlerleme, gelişim ve modern yaşamın pek çok sac ayağı üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, konuşmasında şu görüşlere yer verdi; "Gelişimin en önemli göstergelerinden biri de sanayi atılımıdır. İstihdam artışının ve ekonomik canlanmanın lokomotifi olan sanayi, toplumun genel refah seviyesini artırır ve sosyal kalkınmayı destekler. Ekonomik olarak, sosyal ve çevresel açılardan ilçemizi öne çıkaracak olan Konmeram Sanayi Sitesi, Meram'ın kalkınmasının ve büyümesinin en önemli kilometre taşlarından biri olacak inşallah. Biz bugüne kadar Meram'ın lehine ne varsa, ya direkt içinde olduk, ya da destekledik. Bu anlayışımızın her alanda olduğu gibi sanayi alanında da devam edeceğini tüm hemşehrilerimin bilmesini isterim. Meram'ın ekonomik gelişimi adına bu noktada hemşehrilerimizden talep gelmeye devam ettiği sürece, biz de bu tür girişimlere öncülük etmeye, ilçemize yeni sanayi alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle kuraların, hak sahiplerine, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konmeram Sanayi Yapı Kooperatifi kura çekimi sonuçlarına www.konmeram.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. Konmeram Sanayi Sitesi, Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Konmeram Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi, Çomaklı Mahallesi'nde yükselecek. Karaman Caddesi'ne 500 metre mesafede Edebiyat Caddesi üzerinde inşa edilecek Konmeram Sanayi Sitesi, toplamda 90 bin metrekare arsa alanına sahip ve 7 blokta 85 imalathane ve 7 adet ticari alan olacak şekilde inşa edilecek. İmalathaneler, 32 adet 332 metrekare, 47 adet 612 metrekare brüt alana sahip olacak. 2 adet parsel üzerinde inşa edilecek olan Konmeram Sanayi Sitesi, tır giriş, çıkış ve site içi ulaşımın rahatlıkla yapılabilmesi için 15 metre ve 20 metrelik bağlantı yolları olacak şekilde tasarlandı. Ön ve arka bahçelerin alan kullanımları imalathanelerin parsel içerisindeki konumuna göre değişkenlik gösteriyor. - KONYA