Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı

Merkezefendi'nin Ak Partili Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasimine katılarak, gençlerle birlikte zeybek oynadı.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatani görevine gidecek olan genç, düğün evine döndürülen asker uğurlama töreniyle uğurlanırken Başkan adayı Başer ve ekibi de uğurlamaya katıldı. Askere gidecek olan genç ve arkadaşlarının zeybek oyununa Ekrem Başer'de eşlik etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülere "Seçim provası, Efelerin Efesi" gibi yorumlar yapıldı. - DENİZLİ
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek, İstanbul'un markaları olan 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Özbek ise İmamoğlu'na kravat hediye ederken, İmamoğlu da üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla ödüllendirildi.
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Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de yıllık oturumuna başladı. CPPCC, ülkenin politikalarını ve reformları tartışmak için önemli bir platform sağlıyor.
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