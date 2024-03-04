Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı

Konya'da 2024 seçimleri için hazırlıklar tamamlandı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Ayrıca, Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede elde edilen sonuçları ve terör, narkotik ve suç örgütü operasyonlarını da değerlendirdi.