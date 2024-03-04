Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasimine katılarak gençlerle birlikte zeybek oynadı. Başer ve ekibi, askere gidecek olan genç ve arkadaşlarının uğurlama törenine katıldı.

04.03.2024 13:45  Güncelleme: 13:48
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Merkezefendi'nin Ak Partili Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasimine katılarak, gençlerle birlikte zeybek oynadı.

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatani görevine gidecek olan genç, düğün evine döndürülen asker uğurlama töreniyle uğurlanırken Başkan adayı Başer ve ekibi de uğurlamaya katıldı. Askere gidecek olan genç ve arkadaşlarının zeybek oyununa Ekrem Başer'de eşlik etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülere "Seçim provası, Efelerin Efesi" gibi yorumlar yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, asker uğurlama merasiminde zeybek oynadı - Son Dakika
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