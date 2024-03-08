Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Ayrım Gözetmeksizin Hizmet Vereceğini Söyledi - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Ayrım Gözetmeksizin Hizmet Vereceğini Söyledi

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Ayrım Gözetmeksizin Hizmet Vereceğini Söyledi

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçilmesi halinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Merkezefendi'nin tüm mahallelerine hizmet edeceğini belirtti.

08.03.2024 12:16  Güncelleme: 12:18
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Ayrım gözetmeksizin çalabildiği her kapıyı çalarak, destek isteyen Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, "Kimse benden 31 Mart'tan sonra ayrıcalık beklemesin. Hiçbir ayrım gözetmeksizin adalet ve eşitlik ilkesiyle birlikte Merkezefendi'nin 50 mahallesindeki bütün hemşerilerimize hizmet edeceğiz" dedi.

Kapı kapı gezerek seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Başer, seçilmesi halinde kimseye ayrım gözetmeden tüm Merkezefendilinin belediye başkanı olacağını söyledi. Gerek rakip başkan adaylarını gerekse muhalif eski başkanları ziyaretleriyle dikkat çeken Başkan Adayı Başer, belediye başkanlığı döneminde Merkezefendi'deki 50 mahallenin tümüne, ilçedeki 340 bin nüfusun hepsine Vanlılar Derneği buluşmasında konuşan Başkan Adayı Ekrem Başer, "Merkezefendi'de 340 bin hemşerimiz yaşıyor. 340 bin hemşerimize biz istisnasız tamamına adalet ve eşitlik ilkesiyle hizmet edeceğiz. 340 bin hemşerimiz bizim için birdir diyen Başer, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin adalet ve eşitlik ilkesiyle birlikte Merkezefendi'nin 50 mahallesindeki bütün hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Gayemiz bu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Ayrım Gözetmeksizin Hizmet Vereceğini Söyledi - Son Dakika

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