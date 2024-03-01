Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Dar Gelirli Aileler İçin Sosyal Marketler Açacak

Politika

DENİZLİ(İHA) – Vatandaşlara yeni projelerini anlatmaya devam eden Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, dar gelirli ailelerin yararlanması için sosyal marketler açacağını ve istihdamda sağlayacağını açıkladı.

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçim çalışmalarına devam ederken projelerini de anlatmaya devam ediyor. Aday Başer, dar gelirli ailelerin yararlanması için sosyal marketler açacağını belirtti. Sosyal marketler ile her ailenin almak zorunda olduğu temel tüketim maddelerini uygun rakamlara satın alabileceğini anlatan Aday Ekrem Başer, "Aile bütçesine önemli katkı sağlayacak ve özel bir sistemle yalnızca ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek marketler, oluşturacağı istihdamla da yüz güldürecek. Göreve geldikten sonra Merkezefendi Belediyesi'nin gerçek belediyecilik ilkelerinin tümünü hayata geçireceğiz." dedi. Cumhur İttifakı Adayı Ekrem Başer, özellikle dar gelirli aileler için önemli projeleri uygulamaya koyacak. Dar gelirli vatandaşların aile bütçesine önemli kazanımlar sağlamak için vakit kaybetmeden hayata geçirileceğini vurguladı.

"Sosyal marketler öncelikli projeler arasında yer alıyor"

Merkezefendi Belediyesi'nin hali hazırda yürüttüğü sosyal projelerinin devam edeceğini söyleyen Aday Başer, "Her eve süt dağıtımı sürecek. İlçede kurulan Halk Ekmek satış noktaları en az 2 katına çıkarılacak. İnsana dokunan projelerde devam edecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu hizmetleri üzerine ekleyerek sürdüreceğiz. Oluşturulacak özel bir sistemle sadece ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek olan sosyal marketler için yerel marketlerle de iş birliğine gidilecek. Marketler, satın alma, depoculuk, tedarik ve satış birimleriyle istihdam oluşturacak. Sosyal marketlerin personeli yine dar gelirli ailelerin içinden iş ihtiyacı olan bireylerden ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinden oluşturulacak. Projemize, ilk 1 yıl içinde ortaya koyacağımız öncelikli projeler arasında yer alıyor." diye konuştu. - DENİZLİ