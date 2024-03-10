Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den Haftanın 6 Günü Çalışma Sözü - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den Haftanın 6 Günü Çalışma Sözü

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer\'den Haftanın 6 Günü Çalışma Sözü

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, belediye başkanlığı döneminde haftanın sadece 5 günü değil en az 6 günü çalışacağını ve Pazar mesaisi yapacağını söyledi. Ayrıca isteyen her Merkezefendili vatandaşın randevu almadan kendisiyle görüşebileceğini belirtti.

10.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
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Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, belediye başkanlığı döneminde haftanın sadece 5 günü değil en az 6 günü çalışacağını gerekirse Pazar mesaisi yapacağını söylerken, mesai saatleri içinde isteyen her Merkezefendilinin randevu almadan kendisiyle görüşebeliceği sözünü verdi.

2011'den bu yana siyasetin içinde olduğunu dile getiren Başer, vatandaşın belediye başkanından beklentilerini çok iyi bildiğini, bu beklentilerden özellikle 3'ünün yüksek öncelikli olduğunu vurguladı. Seçim çalışmalarında esnaf ve sokak ziyaretlerinin yanı sıra önemli kurum ve ailelerle bir araya gelerek belediye başkanlığı ile ilgili çalışma prensiplerini anlatan Başer, son ziyaretlerinden birinde vatandaşın belediye beklentilerini 3 başlık altında topladı. Vatandaşın belediye başkanından beklentilerinde ilk sırada ulaşılabilirlik olduğunu söyleyen Başer, "Belediye başkanı ulaşılabilir olsun istiyor. Odamızın kapısı ardına kadar açık olacak. Mesai saatleri içinde belediye başkanından randevu almaksızın ziyaret edilecek" sözünü verdi.

Ayrıca vatandaşların kendi derdiyle dertlenen ve çözüm için samimi olan bir belediye başkanı görmek istediğini de vurgulayan Başer, "Bana kolayca ulaşmaları yetmez. Hal-kımızın sorununun beklentisinin çözümü konusunda samimiyetle çalışacağım" diye konuştu. Cumhur İttifakı Adayı Başer'e göre belediye başkanına yönelik diğer önemli beklentinin ise, görev başkanların süresi boyunca sahada olması olduğunu ifade ederek, "Seçmen başkanlardan seçim öncesindeki ziyaretlerinin döneminde de devam etmesini istiyor. Mahallenin muhtarını ziyaret etsin, mahallemizin esnafını ziyaret etsin, bizlerin yanında yer alsın istiyor" dedi.

Özel sektörde kendini bildi bileli haftanın 6 günü çalıştığını, hatta yaz kış demeden akşam saat 21.00'a kadar mesai yaptığını dile getiren Ekrem Başer, Merkezefendi Belediye Başkanlığı döneminde de bu mantıkla ve tempoyla en az 6 gün çalışacağını, gerekirse Pazar mesaisi de yapacağını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den Haftanın 6 Günü Çalışma Sözü - Son Dakika

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