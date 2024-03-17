Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer\'den Ücretsiz Kırtasiye Paketleri Projesi

Politika

Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'in yeni projesini duyurdu. Başer göreve gelmesi halinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemelerinin bulunduğu ücretsiz kırtasiye paketleri dağıtılacağını duyurdu.

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, kendi belediye başkanlığı döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlayarak ailelerin ekonomilerine destek olmayı amaçladığını ifade etti. Başer'in duyurduğu proje ile her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kırtasiye paketleri dağıtılacak. Başer'in açıkladığı projeye göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için paketleri içinde defter, kalem, silgi, cetvel, yapıştırıcı gibi çok sayıda kırtasiye malzemesi bulunacak. Bu projenin öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomik darlıkta bulunan ailelerin yükünü biraz olsun hafifletmek amacıyla gerçekleşeceğini belirten Başer, "Proje kapsamındaki kırtasiye desteğimiz her yıl öğrencilerle ücretsiz olarak buluşacak. Onlar bizlerin geleceği. Çocuklarımızın aileleri ve ülkeleri için iyi birer birey olabilmeleri adına eğitim hayatlarında hep yanlarında olacağız" dedi. - DENİZLİ