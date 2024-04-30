Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nı kutladı

Politika

1 Mayıs İçi Bayramı dolasıyla mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İşçi ve emekçilerin her daim yanında olduğunu belirten Başkan Doğan, "1 Mayıs işçilerin, emekçilerin birlik ve dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan en özel kazanımlardan biridir. Bizler için, alın teri ve emek en yüce değerdir. İnsana insan olarak değer veriyor, emeğe ve alın terine fazlasıyla saygı duyuyoruz. 1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür. Ülkemizin çalışma hayatına yön veren işçilerin emeğinin karşılığını vermek, çalışma hayatlarında kolaylık sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Merkezefendi Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizle bir aile olarak, 'Ben sen yok, biz varız' diyerek ilçemize var gücümüzle hizmet ediyoruz. Birbirimiz ile olan bu bağ sayesinde güzel Merkezefendimize en güzel hizmetleri kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm emekçi kardeşlerimizin demokratik hak ve özgürlükleri için canları pahasına verdikleri mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs'ı içtenlikle kutluyorum" dedi. - DENİZLİ