Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basketbolu geliştirmek için projeleri açıklayacak - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basketbolu geliştirmek için projeleri açıklayacak

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basketbolu geliştirmek için projeleri açıklayacak

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Proje ve Hizmetlerin Tanıtım ve Bilgilendirme programında basketbolu geliştirmek için planlanan projeleri açıklayacak.

23.02.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Proje ve Hizmetlerin Tanıtım ve Bilgilendirme programında basketbolu geliştirmek için planlanan projeler de yer alacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenleyecek olduğu programda 1 Nisan tarihinden itibaren 5 yılda Merkezefendi'ye hayata geçirmeye planladığı projeleri açıklayacak. Proje ve Hizmetlerin Tanıtım ve Bilgilendirme Programı'nda Merkezefendi'de yapılacak olan 60 projeden bahsedecek. Bu projelerden bir tanesi de şehrimizde büyük ilgi gören basketbol ile ilgili olacak.

Merkezefendi'nin basketbol kenti olduğunu ifade eden Başkanı Doğan, "Küçüğünden büyüğüne hem izleyen hem oynayan, sporun heyecanını basketbol ile yaşayan bir kentiz. Basketbol Süper Ligi'nde şehrimizi temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımımız, alt yapımızda yetişen yüzlerce basketbolcumuz ve Milli Takımlara gönderdiğimiz gururumuz kızlarımız var. Basketbolu bu kadar seven bir kente, basketbolu geliştirmek için yapacağımız yatırımlarımız var. Yarın 15: 00'te, gelecek 5 yılda Merkezefendimize kazandıracağımız Proje ve Hizmetlerin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısında buluşalım" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basketbolu geliştirmek için projeleri açıklayacak - Son Dakika

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