Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 8 Mart'ı kutladı - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 8 Mart'ı kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 8 Mart\'ı kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Doğan, etkinliğe katılım sağlayan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür etti ve kadınların gücü ve sevgisiyle daha çok güzel işler başaracaklarını dile getirdi.

07.03.2024 18:08  Güncelleme: 18:13
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Görev süresi boyunca ilçede ve kentte faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile iş birliği içinde olan Şeniz Doğan, Merkezefendi'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Doğan, salonda toplanan Sivil Toplum Kuruluşlarına 5 yıl içerisinde hayata geçirdikleri ve yeni dönemde yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. Doğan, Merkezefendi'de dayanışmaya ve birlik olmaya önem verdiklerini söyledi. Dernekler ile uyum içinde çalıştıklarını ve Merkezefendi'ye büyük katkı sağladıklarını ve bu yüzden iş birliği içerisinde olmanın çok önemli olduğunu belirten Şeniz Doğan, etkinliğe katılım sağlayan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayan Başkan Doğan, kadınların gücü ve sevgisiyle daha çok güzel işler başaracaklarını dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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