Merkezefendi Halk Market\'in 3. şubesi açılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Halk Market projesinin üçüncü şubesi hizmete açılıyor. Akkonak Mahallesi'nde hizmet verecek olan Merkezefendi Halk Market 3. Şube, 30 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açılacak. Fatih Caddesi No: 137/B adresinde hizmete başlayacak olan yeni şubenin, dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Hemşehirimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yeni şubeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin ekonomik şartlarda daha rahat alışveriş yapabilmesi için Halk Marketlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Üçüncü şubemizi Akkonak Mahallemizde açarak daha fazla hemşehrimize ulaşacağız. Amacımız, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri herkes için erişilebilir kılmak. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ