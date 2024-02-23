Merkezefendi ilçesindeki dereler için düzenleme müjdesi

Politika

DENİZLİ(İHA) – AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den uzun süredir talep edilen ancak bir türlü gerçekleşmeyen Merkezefendi ilçesindeki derelerle ilgili müjde geldi.

Merkezefendi'nin farklı bölgelerinde yer alan vadilerle ilgili düzenlemeler yapacaklarını ifade eden AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, bu düzenlemelerin ardından hem görüntü kirliliğinin önüne geçeceklerini hem de ilçeye önemli peyzaj alanları kazandıracaklarını söyledi. Bu kapsamda, Zindan ve Karaçay Dereleri, İsrafil Deresi Yürüyüş Yolu ve Altındere Karaaslan Çayı Yürüyüş Yolları düzenlenecek. Bölge halkının yoğun olarak talep ettiği Zindan ile Karaçay derelerinde ıslah ve peyzaj düzenlemeleri yapacaklarını belirten Aday Ekrem Başer, bunun yanında İsrafil Deresi yürüyüş yolu ile Altındere Karaaslan Çayı yürüyüş yolu düzenlemelerine de imza atacaklarını söyledi. Bu çalışmaların ardından burada yaşayan insanların sağlıklı ve güzel ortamlarda zaman geçireceklerini belirten Başer, göreve gelir gelmez buradaki çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi. - DENİZLİ