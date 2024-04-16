Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer\'i ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında, yeni dönemde birlikte yürütülecek projeler ve hizmetler hakkında görüşme gerçekleştirildi.

16.04.2024 18:15  Güncelleme: 18:18
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında, yeni dönemde birlikte yürütülecek projeler ve hizmetler hakkında görüşme gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e başarılar dileyerek, işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını vurguladı. Toplantıda, yeni dönemde planlanan projeler ve hizmetlerin yanı sıra, Mezitli'nin ve Mersin'in genel gelişimine katkı sağlayacak stratejiler üzerinde konuşuldu.

Başkan Seçer, ortak akılla birlikte yol yürümenin önemini vurgulayarak, "Size ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılı bir 5 sene temenni ediyorum. Hep birlikte bunu yapacağız. Büyükşehir ve Mezitli Belediyemiz her konuda yan yana olacak. Mezitli halkına daha güzel bir ortam oluşturmak için, güzel bir ilçede yaşamalarını sağlamak için her türlü çalışmayı beraberce yapacağız. Uyumun olduğu yerde sinerji oluyor, uyumun olduğu yerde enerji oluyor. Uyumun olduğu yerde daha güzel hizmetler oluyor" dedi.

Başkan Tuncer ise ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, "Ben Mezitli'ye yürekten bağlıyım. Sadece ben değil, ekip arkadaşlarım da Mezitli'yi çok seviyor. Yanımızda olan ve bizimle birlikte çalışan yol arkadaşlarımın hepsini Mezitli'ye faydalı olabilecek kişilerden oluşturduk. Bizim kentimize sevgimiz çok büyük. Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi olarak, abi kardeş gibi yol yürüyeceğimize inancımız tam. Bu doğrultuda, projelerimiz ve şehrimize yapabileceklerimiz ile hazırız. Görev aşkıyla başladık, önümüzdeki 5 seneyi de görev aşkıyla tamamlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti - Son Dakika
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