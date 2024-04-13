Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem ilk Meclis Toplantısı, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.
Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapıldan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşiminde 6 madde görüşüldü. Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, seçimler sonrası göreve gelen ilçe belediye başkanları, ilçe ve büyükşehir meclis üyeleri ile muhtarları tebrik ederek, Mersin'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Mersin'in önemli ve değerli bir kent olduğunu belirten Seçer, şehrin Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların yaşadığı ve kültürel çeşitliliğe sahip bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Bu çeşitlilik; kentin enerjisine ve sinerjisine önemli katkı sunuyor. Onun için Mersin bereketli ve gülen bir kent, Mersin huzur ve kardeşlik kenti. Böyle bir kente vatandaşların takdiriyle, hem de her 3 kişiden 2 yurttaşımın desteğiyle başkan seçilmekten büyük onur duyuyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Geçtiğimiz 5 yıl da bu sorumluluğun farkındaydık. Ama son seçimlerle beraber sorumluluğumuz bir kat daha artırmıştır" dedi.
"Gelecek 5 yılda Mersin'e çok daha güzel hizmetler yapacağız"
Gelecek 5 yılda Mersin'e çok daha güzel hizmetler yapacaklarını anlatan Seçer, temel gayelerinin kentte huzuru ve kardeşliği daim kılmak, kentin yapısal sorunlarını çözmek, her sosyal kesimle hemhal olup onların sorunlarına çözüm üretmek ve insanların daha iyi şartlar altında yaşamasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Geçen dönemden bu döneme 9 meclis üyesinin görevine devam ettiğini ve 70 meclis üyesinin de göreve yeni geldiğini aktaran Seçer, "Çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her zaman yan yana olacağız, birbirimize katkı sunacağız. Onlar da 5 yıl süre boyunca Mersin'imize çok değerli hizmetler yapacaklar. Bundan en ufak bir endişem yok" diye konuştu.
Sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Seçer, hizmetleriyle gece-gündüz, yağmur-çamur demeden koşturan belediyenin 11 bin personeline de teşekkürlerini iletti.
Seçer'in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, başkan vekilleri, meclis katipleri ve belediye encümenleri ile komisyon üyeleri seçildi. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
İran, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşılık olarak İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İsrail'in hava savunma sistemi saldırıya hazır durumda olduğunu açıkladı. İran'ın saldırıları sonucunda bir kız çocuğu yaralandı ve bir askeri tesiste küçük çaplı hasar meydana geldi. İsrail hava sahası kapatıldı. İran, saldırıya karşılık veren ülkelere karşı kararlı bir cevap vereceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde belediye binası önünde, Kütahyalı vatandaşların da katılımıyla, Kütahya Belediye Meclisi açılış programı düzenlendi. Programda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?