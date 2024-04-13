Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem ilk Meclis Toplantısı, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapıldan 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşiminde 6 madde görüşüldü. Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, seçimler sonrası göreve gelen ilçe belediye başkanları, ilçe ve büyükşehir meclis üyeleri ile muhtarları tebrik ederek, Mersin'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Mersin'in önemli ve değerli bir kent olduğunu belirten Seçer, şehrin Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların yaşadığı ve kültürel çeşitliliğe sahip bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Bu çeşitlilik; kentin enerjisine ve sinerjisine önemli katkı sunuyor. Onun için Mersin bereketli ve gülen bir kent, Mersin huzur ve kardeşlik kenti. Böyle bir kente vatandaşların takdiriyle, hem de her 3 kişiden 2 yurttaşımın desteğiyle başkan seçilmekten büyük onur duyuyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Geçtiğimiz 5 yıl da bu sorumluluğun farkındaydık. Ama son seçimlerle beraber sorumluluğumuz bir kat daha artırmıştır" dedi.

"Gelecek 5 yılda Mersin'e çok daha güzel hizmetler yapacağız"

Gelecek 5 yılda Mersin'e çok daha güzel hizmetler yapacaklarını anlatan Seçer, temel gayelerinin kentte huzuru ve kardeşliği daim kılmak, kentin yapısal sorunlarını çözmek, her sosyal kesimle hemhal olup onların sorunlarına çözüm üretmek ve insanların daha iyi şartlar altında yaşamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Geçen dönemden bu döneme 9 meclis üyesinin görevine devam ettiğini ve 70 meclis üyesinin de göreve yeni geldiğini aktaran Seçer, "Çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her zaman yan yana olacağız, birbirimize katkı sunacağız. Onlar da 5 yıl süre boyunca Mersin'imize çok değerli hizmetler yapacaklar. Bundan en ufak bir endişem yok" diye konuştu.

Sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Seçer, hizmetleriyle gece-gündüz, yağmur-çamur demeden koşturan belediyenin 11 bin personeline de teşekkürlerini iletti.

Seçer'in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, başkan vekilleri, meclis katipleri ve belediye encümenleri ile komisyon üyeleri seçildi. - MERSİN