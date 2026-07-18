Mersin'de iki ismin hatırası okuma salonlarında yaşayacak - Son Dakika
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Mersin'de iki ismin hatırası okuma salonlarında yaşayacak

Mersin\'de iki ismin hatırası okuma salonlarında yaşayacak
18.07.2026 10:49  Güncelleme: 10:50
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, iki okuma salonuna Neptün İpek Yılmaz ve Ayla Kara isimlerini vermeyi oy birliğiyle kabul etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde genç yaşta yaşamını yitiren Neptün İpek Yılmaz ile Kahramanmaraş'ta öğrencilerini korurken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın isimlerinin belediyeye ait iki okuma salonuna verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan Meclis Toplantısı'nda Komisyonlara Havale Edilen 12, Birimlerden Gelen 2 ve Gündem Dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü.

Meclis toplantısında birimlerden gelen maddeler arasında yer alan ve Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan okuma salonuna, 2019 yılında Türkiye çapında düzenlenen '2.5 Dakikada Ne Bilim' yarışmasında anlattığı 'Büyük Patlama Teorisi' ile Türkiye 3.'sü olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Neptün İpek Yılmaz'ın adının verilmesi ve Huzurkent Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan okuma salonuna da, eğitim camiasına hizmet etmiş, görev yaptığı sırada Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olay sonunda öğrencilerine siper olarak yaşamını yitiren öğretmen 'Ayla Kara'nın adının verilmesiyle ilgili konu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Mersin, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin'de iki ismin hatırası okuma salonlarında yaşayacak - Son Dakika

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