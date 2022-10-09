Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın Starsbourg kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Tiny Kox ve eski AKPM Başkanları ile toplantı yaptı. - STRASBOURG

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa 'da AKPM Başkanı Tiny Kox ve eski AKPM Başkanları ile toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Türk heyeti ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Kox ve eski AKPM Başkanları ile toplantı yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.