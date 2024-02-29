Mersin Mezitli Belediye Başkanı, öğrencinin vaadini yerine getirdi

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 4'üncü sınıf öğrencisinin vaadini yerine getirdi, okulunu ziyaret etti.
Dr. Hakan Kundak İlkokulu 4.D sınıfı öğrencisi Feyza Taşova,'Sınıf başkanı seçilirsem Neşet Tarhan'ı okula getireceğim" vaadinde bulundu. Feyza, sınıf başkanı olarak seçilmesinin ardından Başkan Tarhan ile iletişime geçerek okuluna davet etti. Minik kızın davetine kayıtsız kalmayan Başkan Tarhan, öğrencilerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Tarhan, öğrencilerle yapılan sohbette çocuklara gelecekleri ve belediyecilik hakkında bilgiler aktarırken, kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek adına sinema etkinliği düzenleme sözü verdi. Belediye yetkileri tarafından okul idarecilerin kontrolüyle belirlenen tarih, yer ve saatte çocuklar sinemaya götürüldü. Sinema salonunda keyifli vakit geçiren öğrenciler, Başkan Tarhan'a teşekkürlerini ileterek etkinliğin tadını çıkardı. - MERSİN
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında emeklilerin serzenişlerine değindi. Bahçeli, emeklilerin çağrılarının haksız olmadığını belirterek, gerekli iyileştirmelerin cömertçe yapılacağını söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadele başarılı olacak ve fiyat ile finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır.
MKE Ankaragücü maçında gündeme gelen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara hakkında geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan ihanet iddialarıyla ilgili dava sonuçlandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Corono'ya, Icardi ve Nara'ya 7500'er euro, Brozovic'e ise 5 bin euro tazminat ödemesi ve 1500 euro para cezası verildi.
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
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Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
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