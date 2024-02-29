Mersin Mezitli Belediye Başkanı, öğrencinin vaadini yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mersin Mezitli Belediye Başkanı, öğrencinin vaadini yerine getirdi

Mersin Mezitli Belediye Başkanı, öğrencinin vaadini yerine getirdi

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 4. sınıf öğrencisinin vaadini yerine getirerek okulunu ziyaret etti. Başkan Tarhan, öğrencilere belediyecilik hakkında bilgiler aktardı ve sinema etkinliği düzenledi.

29.02.2024 15:22  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 4'üncü sınıf öğrencisinin vaadini yerine getirdi, okulunu ziyaret etti.

Dr. Hakan Kundak İlkokulu 4.D sınıfı öğrencisi Feyza Taşova,'Sınıf başkanı seçilirsem Neşet Tarhan'ı okula getireceğim" vaadinde bulundu. Feyza, sınıf başkanı olarak seçilmesinin ardından Başkan Tarhan ile iletişime geçerek okuluna davet etti. Minik kızın davetine kayıtsız kalmayan Başkan Tarhan, öğrencilerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Tarhan, öğrencilerle yapılan sohbette çocuklara gelecekleri ve belediyecilik hakkında bilgiler aktarırken, kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek adına sinema etkinliği düzenleme sözü verdi. Belediye yetkileri tarafından okul idarecilerin kontrolüyle belirlenen tarih, yer ve saatte çocuklar sinemaya götürüldü. Sinema salonunda keyifli vakit geçiren öğrenciler, Başkan Tarhan'a teşekkürlerini ileterek etkinliğin tadını çıkardı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin Mezitli Belediye Başkanı, öğrencinin vaadini yerine getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Mezitli Belediye Başkanı, öğrencinin vaadini yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement