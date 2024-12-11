Mersin Silifke Belediye Başkanı Turgut, İlçeyi Daha Yaşanabilir Hale Getirmek İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Politika

Mersin Silifke Belediye'Başkanı' Mustafa Turgut, ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. ?

Esnafla kahvaltıda bir araya gelen Turgut, talep ve sıkıntıları dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Turgut, esnaflara belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.?Esnaf ise, kent geneli yapılan hizmetle ilgili önerilerini aktardı.

Turgut, kente yapılacak her proje ve hizmette istişareye önem verdiklerini ifade etti.

"İlçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz"

Turgut, "Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve herkesin bu şehri yönetmekte katkısı olmalıdır. Bunun yanında yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz" dedi. - MERSİN