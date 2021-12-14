Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı - Son Dakika

İsrail'e ait hapishanede tutuklu bulunan Mescid-i Aksa Muhafızı ve Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, 16 ay sonra serbest bırakıldı.

İsrail mahkemesi tarafından hapis cezasına mahkum edilen Mescid-i Aksa Muhafızı ve 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 16 ay sonra serbest bırakıldı. İsrail'e ait Megiddo Hapishanesi önünde toplanan yüzlerce Filistinli, Şeyh Salah'ı Filistin bayrakları, havai fişek gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı. Filistinlilerle bir araya gelen Salah, daha sonra Ummu'l Fahm kentindeki evine doğru yola çıktı. Ummu'l Fahm kentinin girişinde toplanan yüzlerce kişi de Salah'ı karşılamak için bekledi. Evine ulaşan Şeyh Salah ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

İsrail mahkemesi, 10 Şubat 2020'de yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini ve terör örgütünü destekleme iddialarıyla Salah'ı 28 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Salah'ın daha önce tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak, 17 ay cezaevinde tutulmasına karar verilmişti. Salah, 16 Ağustos 2020'de hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden Şeyh Salah, kendisine yöneltilen suçlamaları, "Gerçeklikten uzak iddialar" olarak nitelendirmişti.

İsrail mahkemesi, daha önce de benzer suçlar yöneltilen Şeyh Raid Salih hakkında birçok kez tutuklanma kararı almış ve yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı. - KUDÜS