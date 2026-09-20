Mesrur Barzani Irak'ta silahların devlet kontrolünde toplanması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesrur Barzani Irak'ta silahların devlet kontrolünde toplanması çağrısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'ın tamamında hukukun hakim olması gerektiğini belirterek devlet ve meşru otoritenin kontrolü dışındaki tüm silahların toplanmasını istedi. Barzani, IKBY Parlamentosu'na oturum boykotunu bitirip yeni hükümet için yasama görevini yapmaya çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, "Irak'ın tamamında hukuk hakim olmalı. Devletin, hükümetin ve meşru otoritenin kontrolü dışında bulunan tüm silahlar toplanmalı" dedi.

Irak'ta silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi süreci devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) sürece destek geldi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak genelinde silahların devletin kontrolünde toplanması sürecine verdiği desteği yineleyerek, devlet ve hükümet otoritesi dışında bulunan tüm silahların toplanması gerektiğini söyledi.

Mesrur Barzani açıklamasında, "Irak'ın tamamında hukuk hakim olmalı. Devletin, hükümetin ve meşru otoritenin kontrolü dışında bulunan tüm silahlar toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen henüz kurulamayan IKBY'nin yeni hükümetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Barzani, IKBY Parlamentosu üyelerine oturumları boykot etmeyi sona erdirerek yasama görevlerini yerine getirme çağrısında bulundu. IKBY Başbakanı, milletvekillerinin yasama ve denetim görevlerini yerine getirmelerinin önemine dikkat çekerek, "Parlamentonun aktif hale getirilmesi, bölgede yeni hükümetin kurulmasına hazırlık açısından ilk ve temel adımdır" dedi.

Kaynak: İHA
GüvenlikPolitikaHükümetDünyaHakimIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Beyaz Saray’dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor Beyaz Saray'dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:30
Olay yaratacak iddia Sane, Okan Buruk’u şikayet etti
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
16:42
Bunu yapan insan olamaz Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 18:51:10. #7.12#
SON DAKİKA: Mesrur Barzani Irak'ta silahların devlet kontrolünde toplanması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement