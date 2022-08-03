Metin Külünk'ten 'KPSS' Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, KPSS soruların çalındığı yönündeki iddialarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"DEMEK Kİ YÖK CİDDİ ANLAMDA GÖZDEN GEÇİRİLMEK ZORUNDA"

Külünk söz konusu paylaşımı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın Cumhurbaşkanımızın DDK'yı teminatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!

"SIZINTI VE SAKLANMIŞ FETÖ UNSURLARI" VURGUSU

YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ'den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler.

"KÖKLÜ TEMİZLİĞİN YÖK'TEN BAŞLAMASI ŞART"

Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK'ten başlaması şarttır."