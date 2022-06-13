Konya'daki Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı inşaatında sona gelindi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile tarihi dokuya uygun şekilde yürüttüğü Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve belediye başkanlarının, Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı dönüşüm sahasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Şehrimize değer katacak tüm projelere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta başta olmak üzere milletvekillerimize, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizin yarınları için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."