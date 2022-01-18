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Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu - Son Dakika

Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu

18.01.2022 13:32
Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile orman alanından çıkarılarak hazineye devredilen Bozön Mahallesindeki alanın kullanımı konusunda başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile orman alanından çıkarılarak hazineye devredilen Bozön Mahallesindeki alanın kullanımı konusunda başvuruda bulunduklarını açıkladı. Tarhan, "Mesire alanı olarak kullanılabilir ya da tarımsal üretimde vatandaşların düşük maliyetle enerjiye ulaşabilmesi için güneş tarlası yapılabilir" dedi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Neşet Tarhan, orman alanından çıkarılarak hazineye devredilen Bozön Mahallesindeki alanda basın açıklaması yaptı. Bozön Mahallesi Muhtarı Veli Göknur ve mahalleli kadınların da katıldığı açıklamada Başkan Tarhan, söz konusu arazinin bölge halkının yaşamını kolaylaştıracak şekilde kullanılması çağrısında bulundu. Yapılacak uygulamada doğal çevrenin korunmasının esas alınması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Deniz manzaralı 54 bin metrekarelik alanda uygulama yapılacağını öğrendik. Mersin'in merkezi sayılabilecek ve yakın zamana kadar mahalle halkının kullanımında olan arazinin bundan sonra ne olarak kullanılacağı merak konusu. Belli kişilerin rant sağlaması yerine bölgede yaşayan halkımızın tarım yapabilmesi için tahsisi yapılabilir ya da kamusal alanda çalışma yapılarak yine halkın yararına kullanılabilir. Bir üretim kooperatifine verilerek buradan yüksek oranda gelir elde edilmesi sağlanabilir" diye konuştu.

"Başvuruda bulunduk"

Kararı öğrenir öğrenmez resmi yazı ile alanın kullanımı konusunda başvuru yaptıklarını belirten Tarhan, "Başvurumuzda iki farklı görüş bildirdik. Birincisi mesire alanı olarak kullanılabilir. Tüm Mersinliler özellikle sıcak havalarda nefes alabilecek yer arıyor. Burası manzarası ve havasıyla muhteşem bir konuma sahip. ya da tarımsal üretimde vatandaşların düşük maliyetle enerjiye ulaşabilmesi için güneş tarlası yapılabilir dedik. Bundan başka alternatifler de düşünülebilir. Ağaçlandırılarak yeniden orman vasfı kazandırılabilir. Buna sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte biz de destek olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bina yapımına karşı olsalar da alanın kamusal kullanımının da sağlanabileceğini söyleyen Tarhan, "Bölgenin en büyük ihtiyacı burada bir lisenin olmayışı. Bu alanda, çok güzel ve örnek bir proje lise yapılabilir. Cumhuriyet Başsavcılığımız Adli Tıp Merkezi için yer arıyor. Buraya yapılabilir. Akdeniz Bölge Komutanlığımız lojman alanı arıyor. Buraya yapabilirler. Binlerce üyesi olan Mersin Baromuz için sosyal tesis yapılması sağlanabilir. Bunun gibi sayısız alternatif üretilebilir. Yeter ki toplumsal amaçla kullanılsın ve kişi ya da kişilere rant amaçlı tahsis edilmesin. Toplumsal ve kamu amaçlı kullanılsın" şeklinde konuştu.

"Ortak ses vermeliyiz"

Sivil toplum kuruluşları ve çevreci vatandaşlara da çağrıda bulunan Tarhan, "Bu tür alanların ortak kamu yararına kullanılabilmesi için ortak ses vermeliyiz. Yoksa ofislerde, bürolarda mücadele etmekle bir yere varamayız. Bu konuda Mezitli Belediyesinin çok başarılı çalışmaları oldu. Tece'de otel yapılmak istenen yeşil alan ve spor alanı konusunda başarılı olduk. Sahilimize yapılmak istenen balıkçı barınağına halkımızla karşı çıktık ve yapılmasını önledik. Bu konuda Mezitli halkı belediyesinin yanındadır. Çevreye duyarlı bir toplumumuz var. Halkımızın olan bu alanların yok olmasına izin vermeyelim" dedi.

Başkan Tarhan, kendisine destek veren Bozönlü kadınlara da teşekkür etti.

"Mutlaka Bozön halkının faydasına kullanılsın"

Muhtar Veli Göknur da destekleri dolayısıyla Başkan Tarhan'a teşekkür ederek, "Burası ne yapılacaksa mutlaka Bozön halkının faydasına kullanılsın. Bir şey yapılırken gelip Bozön halkının da görüşü alınsın. 5 Ocak'ta kararname çıktı ve bizim ancak 6 Ocak'ta bu iş basına düşünce haberimiz oldu. Oysa belediyenin, halkın görüşü alınarak toplum menfaatine bir uygulama yapılabilir. Daha şimdiden sayısız dedikodu ve bilgi kirliliği gelmeye başladı. Bu tür söylentilerin önüne geçilmesi ancak halkın haberinin olduğu şeffaf uygulama ile sağlanabilir" diye konuştu.

Mahallelerinde yabancı istemediklerinin altını çizen mahalle halkı da "Bir hastamız oluyor bir iğne yaptırmak için Kuyuluk'a dahi götüremiyoruz. Buraya sağlık ocağı yapılabilir ya da köyümüzün işsiz birçok genci var, onların kullanımına verilebilir. Köyümüzün ve halkımızın yararına nasıl kullanılacaksa en iyi şekilde kullanılsın istiyoruz" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu
Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu

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Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi, Bozön'de orman dışına çıkarılan alan için başvuruda bulundu - Son Dakika
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