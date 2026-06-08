Milli Güvenlik Konferansları 9 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika
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Milli Güvenlik Konferansları 9 Haziran'da Başlıyor

08.06.2026 18:15
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Milli Güvenlik Konferansları'nın açılışı, 9 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Konferanslar, yöneticilerin milli güvenlik bilincini artırmayı hedefliyor.

MİLLİ Güvenlik Konferanslarının açılışı, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

MGK Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada ve yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin yanı sıra çeşitlenen risk ve tehditler, devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik mefhumuna ilişkin farkındalığın artırılması ihtiyacını belirginleştirmektedir. Devlet mekanizmasının başarılı şekilde işlemesinde ve devletin imkan ve kapasitesinin milli güvenlik politikalarına etkin şekilde aktarılmasında yönetici kadrolar büyük rol üstlenmekte ve devlet hizmetinde olanların yetkinliklerinin mütemadiyen tahkimi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Direktifleri ile MGK Genel Sekreterliği tarafından 'Milli Güvenlik Konferansları' icra edilmesi uygun bulunmuştur. Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle, farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerimizin kavram setlerinin zenginleştirilerek, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlarımız arasındaki eş güdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması hedeflenmektedir. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirilecektir. İzleyen süreçte Milli Güvenlik Konferansları serisine MGK Genel Sekreterliği'nde devam edilecektir. Konferanslar kapsamında sayın bakanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak, görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları milli güvenlik perspektifinden katılımcılara aktaracaklardır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Güvenlik Konferansları 9 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika

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