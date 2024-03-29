MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlere ilişkin, "Geçen 5 yılı unutmayacağına emin olduğumuz değerli vatandaşlarımız, sadece bir şehrin değil, kendisinin, ailesinin de geleceğini oylayacak." ifadesini kullandı.
Kanlı, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kentin son 5 yılının heba edildiğini belirten Kanlı, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyesinin yaptığı veya yapmadığı tüm hizmet ve uygulamalar ilçelerimizle birlikte bütün Adana'yı ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Mevcut Büyükşehir Belediye yönetimi marifetiyle Adana son 5 yılda çok çile çekti, büyük sıkıntılar yaşadı. Binlerce çalışan vicdansızca sokağa atıldı, on binlerce insanımız açlığa, yokluğa, etkin mücadele yapılmadığı için Adana sineğe haşerata mahkum edildi. Kapitalist bir yaklaşımla ve birilerine söz verildiği için ekmek üretimi ve belediye otobüs sayısı yarı yarıya düşürülerek vatandaşlarımız özel sektörün kucağına itildi. Temizlik ve bakımı yapılmadığı için Adana her yağmurda sele teslim oldu. Delik deşik olmuş bozuk yollar, '2,6 milyon ton asfalt döktük' yalanını ele verdi, alt ve üst geçitler yapboz tahtasına döndü, aylarca bir otobüs durağı bile yapılamadı. Mide bulandıran ihaleler, makam odalarında işlenen cinayetler, toplumu ayrıştıran bölücü zehirli diller... Adana bunları asla unutmadı, unutmayacak. Kıymetli hemşehrilerimizin iradesine güvenimiz tam. Geçen 5 yılı unutmayacağına emin olduğumuz değerli vatandaşlarımız, sadece bir şehrin değil, kendisinin, ailesinin de geleceğini oylayacak."
Son Dakika › Politika › MHP Adana İl Başkanı: Geçen 5 yılı unutmayacağına emin olduğumuz değerli vatandaşlarımız, sadece bir şehrin değil, kendisinin, ailesinin de geleceğini oylayacak - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
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