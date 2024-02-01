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MHP Adana ilçe başkanlıkları kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı - Son Dakika
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Politika

MHP Adana ilçe başkanlıkları kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı

MHP Adana ilçe başkanlıkları kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

01.02.2024 17:38  Güncelleme: 17:39
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın : "Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Adana ilçe başkanlıkları kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı - Son Dakika
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