MHP Adayı Mustafa Koca, Emet Belediye Başkanlığı Seçimini 22 Oy Farkla Kazandı

Beykoz'da AK Parti'nin itirazları reddedildi

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları reddetti. İlçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri değerlendirildikten sonra karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililere seslenerek İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceğini belirtti ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Bir grup partili ise Beykoz İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutmaya devam edeceklerini açıkladı.