MHP Adayı Mustafa Koca, Emet Belediye Başkanlığı Seçimini 22 Oy Farkla Kazandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mustafa Koca'nın 22 oy farkla Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvurusu karara bağlandı.
Yapılan itirazın ardından toplanan İlçe Seçim Kurulunca geçersiz oyların sayımı sonucu 1 oyun AK Parti lehine geçerli sayılması kararının ardından iki aday arasındaki fark 21'e düştü. - KÜTAHYA
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İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. İran ve Suriye, saldırıyı İsrail'e bağladı. Uzmanlar, İran'ın misilleme seçeneklerinin kısıtlı olduğunu belirtiyor. İran'ın olası tepkisinin sembolik olabileceği ifade ediliyor. İran'ın siber saldırılar düzenleyebileceği de öne sürülüyor.
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları reddetti. İlçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri değerlendirildikten sonra karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililere seslenerek İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceğini belirtti ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Bir grup partili ise Beykoz İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutmaya devam edeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir' şeklinde karşılık verdi.
Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Siirt Valiliği, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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