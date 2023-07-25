MHP Ankara İl Başkanı olarak Alparslan Doğan atandı - Son Dakika
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MHP Ankara İl Başkanı olarak Alparslan Doğan atandı

25.07.2023 11:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Alparslan Doğan, Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildi. Doğan, Ankara'nın Bala ilçesinde doğmuş olup, MHP Keçiören İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2019 yerel seçimlerinde MHP 1. sıra Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından onaylanarak görevine devam edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığında son dakika gelişmesi yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Ankara İl Başkanı olarak Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Alparslan Doğan atandı.

ALPARSLAN DOĞAN KİMDİR?

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. 10 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, Büyükboyalık Köyü ilkokulunda okudu. Liseyi ise Ayvalı Farabi Lisesinde tamamladı. 1990 ve 1994 yılları arasında Ülkü Ocaklarında aktif şekilde görev alan Doğan, 1994 senesinde Keçiören Belediyesi bünyesinde işe girdi. 1997 yılından itibaren emlak ve inşaat sektöründe çalıştı.

İLÇE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

2005 yılında MHP Keçiören İlçe Başkanlığında göreve başlayan Doğan, 2014 senesinde İlçe Başkan Yardımcısı oldu. 2017 yılında MHP Keçiören İlçe Başkanlığı görevine atandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Meclis Üyesi Aday listesinde MHP 1. sıra Cumhur İttifakı, ortak aday listesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Alparslan Doğan MHP lideri Devlet Bahçeli onayıyla MHP Ankara İl Başkanı olarak görevine devam edecek.

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Son Dakika Politika MHP Ankara İl Başkanı olarak Alparslan Doğan atandı - Son Dakika


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