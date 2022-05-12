MHP "Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına yarın yeniden başlayacak - Son Dakika
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MHP "Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına yarın yeniden başlayacak

12.05.2022 14:19
MHP "Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına yarın yeniden başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin yarın yeniden başlatacağı "Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında 25 ilçede vatandaşlarla bir araya gelineceğini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin yarın yeniden başlatacağı "Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında 25 ilçede vatandaşlarla bir araya gelineceğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 seçimlerine büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla hazırlanan MHP'nin sahada vatandaşlarla el ele, gönül gönüle faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Bu çerçevede partinin, 18 Şubat 2022'de İzmir Bayraklı'da başlattığı ve ramazan ayı dolayısıyla ara verdiği "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"na devam edileceğini belirtti.

Yalçın, MHP'nin, yarın yeniden başlatılacak toplantılarla vatandaşlarla buluşacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda önümüzdeki haftadan itibaren 25 ilçeyi daha kapsayan ilçe toplantıları düzenlenecektir. Bu ilçelerde sahaya inecek arkadaşlarımız, başını CHP'nin çektiği ve siyasi ikballerini karanlıklarda arayan şer ittifakının gizli gündemini ifşa etmeye sabırla devam edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı, zillet cephesinin medet umduğu negatif algı çabalarını boşa çıkararak Türkiye'yi 2023 seçimlerine götürecek, Cumhuriyetimizi 100. yıl dönümüne esenlik içinde taşıyacaktır."

Daha önce yapılan toplantıların içeriği

Yalçın, daha önce CHP'nin son genel seçimlerde birinci çıktığı 132 ilçede gerçekleştirilen toplantı ve etkinliklerde her kesimden vatandaşlarla bir araya gelinerek, Türkiye gündeminin değerlendirildiği, halkın beklenti ve taleplerinin kayda geçirildiğini anımsattı.

Toplantılarda, "CHP tezgahında üretilen 2023 model 6+1 siyasi kreasyonunun okyanus ötesindeki tasarımcısının kripto niyet ve hesaplarının milletle paylaşıldığını" ifade eden Yalçın, Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının, kapkaranlık geçmişiyle bu imitasyon siyasi kreasyona renk verdiğinin anlatıldığını bildirdi.

-"6+1 koro su algı çalışmalarını bütün hızıyla sürdürmektedir"

CHP ve bağlaşıklarının, iktidar uğruna devlet gemisinin su almasını, toplumsal barış ve huzurun yerini karmaşaya bırakmasını göze alan çıkarcı bir zihniyetle politika üretmeye devam ettiğini öne süren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bütün ülkeleri etkisi altına alan küresel ekonomik krize rağmen Türkiye'nin gösterdiği direnç ve dayanıklılık karşısında düşmanlarımız bile takdirlerini gizleyemezken, CHP şakirdi koro, ülkede panik ve ümitsizlik havası yaymak için çaba sarf etmektedir. 6+1 korosu, arkasında millet iradesinin bulunduğu Cumhur İttifakı aleyhindeki algı çalışmalarını bütün hızıyla sürdürmektedir. Türk seçmeninin geleneksel eğilimlerini dönüştürmek amacıyla kamuoyu araştırma şirketlerine ve zillet yanlısı medyaya yüz milyonlarca lira kaynak aktarılmıştır."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Yalçın, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarına yarın yeniden başlayacak - Son Dakika


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