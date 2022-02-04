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MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti - Son Dakika

MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti

04.02.2022 17:35
MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı kırsal mahalle ziyaretlerine Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy kırsal mahallesiyle devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı kırsal mahalle ziyaretlerine Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy kırsal mahallesiyle devam etti.

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel beraberinde Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Gökköy'de kıldıkları Cuma Namazı'nın ardından mahalle sakinleri ve esnafları ziyaret etti.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Cuma namazı sonrasında Gökköy Muhtarı Erkan Kaygusuz ve beraberindekilerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. MHP olarak esnafa hayırlı işler dileyen vatandaşlarla da sohbet eden MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini Gökköylülerle paylaştı. - BALIKESİR

MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti
MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti
MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti
MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti
MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti
MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti

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Milliyetçi Hareket Partisi, Altıeylül, Balıkesir, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Balıkesir kırsal mahalle ziyaretlerine Gökköy'le devam etti - Son Dakika
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