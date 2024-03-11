Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik yeniden küllerinden doğacağına inandığı söyleyerek, "Algı belediyeciliği, istismar belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, yalan belediyeciliği iflas etmiştir" dedi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti ve Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'nın Proje Lansmanı yoğun katılımla gerçekleşti. İlk olarak kürsüye gelen MHP İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik'teki CHP'li belediye anlayışına değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları üzerine düşen görev sorumluluğun farkında olarak adımlarını sağlam şekilde atıyor boşa zaman geçirmiyordur. Kaçan fırsatların heba olan yılların kırılan umutların telafisini yapmak suretiyle Bilecik'imiz yeniden küllerinden doğacak inanıyoruz. Nitekim şehrimizin enerjisini sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Algı belediyeciliği istismar belediyeciliği sosyal medya belediyeciliği yalan belediyeciliği iflas etmiştir. İkiyüzlü siyaset anlayışının Bilecik'e samimiyetle hizmet etmesi mümkün değildir. Sadece Bilecik'i düşünen sadece Bilecik'i kalbinde taşıyan sadece Bilecik için çalışıp üreten vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen Türkiye Yüzyılı hedeflerine kenetlenen bir belediyecilik vizyonu Mustafa Yaman başkanımızla inanıyorum ki şaha kalkacaktır. Sözlerime son verirken tekrar hatırlatmak isterim ki cesur olacağız. Karamsarlığa fırsat vermeyeceğiz. Kara propagandadan geçinenlere karşı birlik içinde olacağız. Diri duracağız saflarımızı sımsıkı tutacağız. Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › MHP Bilecik İl Başkanı: Algı belediyeciliği iflas etmiştir - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanın ilk teravih namazını Kestel ilçesindeki Çınar Cami'nde kılıp, ardından vatandaşlar sohbet etti. Başkan Aktaş, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
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Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sümer, projelerini paylaşarak mahallelilerin taleplerini dinliyor.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öpen 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından yerine getirildi. İlmek, Bulduk'un isteğini kısa sürede yerine getirerek kanepe evine yerleştirdi. Bulduk, Cumhurbaşkanı ve başkan için teşekkür ederek dua etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma mesajı verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bağlarbaşı Mahallesi'nde üçüncü seçim irtibat merkezini açtı. Açılışa partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karasu, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Hafik ilçesinin son dönemlerde güç kaybettiğini savunan Karasu, hükümetin politikalarını eleştirerek Hafik'in kaderine terk edildiğini söyledi. Karasu, esnaf ziyaretinde ise yerel seçimlerde partisine destek istedi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yüksekliğine ilişkin olarak açıklama yaptı. Alp, bilet fiyatlarının ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini ve Karaurgan için biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep etti.
Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, seçim kapsamında yasak olan alanlara asılan poster ve bayrakların toplanması kararı aldı. İtiraz üzerine yapılan toplantıda, yasak yerlere asılan tüm siyasi partilere ait afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı. Reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı ve yüksek yerlere asılı olanlar ise itfaiye aracı yardımıyla toplanarak parti görevlilerine teslim edildi.
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