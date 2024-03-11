MHP Bilecik İl Başkanı: Algı belediyeciliği iflas etmiştir - Son Dakika
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Politika

MHP Bilecik İl Başkanı: Algı belediyeciliği iflas etmiştir

MHP Bilecik İl Başkanı: Algı belediyeciliği iflas etmiştir

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik'teki CHP'li belediye anlayışına eleştirilerde bulunarak, algı belediyeciliği, istismar belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği ve yalan belediyeciliğinin iflas ettiğini söyledi.

11.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:23
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Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik yeniden küllerinden doğacağına inandığı söyleyerek, "Algı belediyeciliği, istismar belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, yalan belediyeciliği iflas etmiştir" dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti ve Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'nın Proje Lansmanı yoğun katılımla gerçekleşti. İlk olarak kürsüye gelen MHP İl Başkanı Talha Özkan, Bilecik'teki CHP'li belediye anlayışına değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları üzerine düşen görev sorumluluğun farkında olarak adımlarını sağlam şekilde atıyor boşa zaman geçirmiyordur. Kaçan fırsatların heba olan yılların kırılan umutların telafisini yapmak suretiyle Bilecik'imiz yeniden küllerinden doğacak inanıyoruz. Nitekim şehrimizin enerjisini sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Algı belediyeciliği istismar belediyeciliği sosyal medya belediyeciliği yalan belediyeciliği iflas etmiştir. İkiyüzlü siyaset anlayışının Bilecik'e samimiyetle hizmet etmesi mümkün değildir. Sadece Bilecik'i düşünen sadece Bilecik'i kalbinde taşıyan sadece Bilecik için çalışıp üreten vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen Türkiye Yüzyılı hedeflerine kenetlenen bir belediyecilik vizyonu Mustafa Yaman başkanımızla inanıyorum ki şaha kalkacaktır. Sözlerime son verirken tekrar hatırlatmak isterim ki cesur olacağız. Karamsarlığa fırsat vermeyeceğiz. Kara propagandadan geçinenlere karşı birlik içinde olacağız. Diri duracağız saflarımızı sımsıkı tutacağız. Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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