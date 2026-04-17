MHP Bilecik Teşkilatı Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Talha Özkan'ın atandığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır" ifadelerini kullandı.