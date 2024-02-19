MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Emeklilerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Emeklilerle Buluştu

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Emeklilerle Buluştu

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, seçim çalışması kapsamında kent merkezindeki bir kafede buluştuğu emeklilerin sorunlarını dinledi. Durak, projeleri arasında yer alan yaşlı sağlığı izleme programıyla 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek sağlık durumlarının gözlemleneceğini ve sosyal dayanışma programlarıyla yaşlıların zamanını daha verimli kullanabileceklerini aktardı.

19.02.2024 17:37
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MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, emeklilerle bir araya geldi.

Durak, seçim çalışması kapsamında kent merkezindeki bir kafede buluştuğu emeklilerin sorunlarını dinledi.

Burada projelerinden bahseden Durak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli yapılacak yaşlı sağlığı izleme programıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 6 ayda bir evlerinde ziyaret edileceğini ve temel sağlık durumlarının gözlemleneceğini anlattı.

Durak ayrıca, yaşlı vatandaşların zamanını daha verimli ve etkin kullanabilmeleri için sosyal dayanışma programı yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız için kültür-sanat kulüpleri, eğitici ve hobi kursları, spor aktivite merkezleri ve gezi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ayrıca yaşlı bakım programları da gerçekleştireceğiz. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için ev ve kişisel temizlik, çamaşırların yıkanması, kuaför hizmetleri, gerektiğinde yemek hizmeti ve yine ihtiyaç halinde yaşlılarımızın ev ve ortamlarının boya işlemlerini de belediye olarak yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Emeklilerle Buluştu - Son Dakika

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