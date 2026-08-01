MHP Bulanık İlçe Kongresi yapıldı: Zafer Yıkılmaz güven tazeledi - Son Dakika
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MHP Bulanık İlçe Kongresi yapıldı: Zafer Yıkılmaz güven tazeledi

MHP Bulanık İlçe Kongresi yapıldı: Zafer Yıkılmaz güven tazeledi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanlığı’nın Olağan İlçe Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Başkanlığı'nın Olağan İlçe Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, delegelerin desteğini alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Bulanık Ülkü Ocakları'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturularak kongrenin gündem maddelerine geçildi. Kongrede ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okunarak salondaki katılımcılarla paylaşıldı. Bahçeli'nin birlik, beraberlik ve teşkilat çalışmalarına vurgu yapan mesajı delegeler tarafından alkışlarla karşılandı. Kongreye MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce, İl Başkan Danışmanı Sabri Işık, Merkez İlçe Başkanı Salih Söylemez, Muş Ülkü Ocakları Başkanı Enes Temürçin, Muş Eski Milletvekili Adayı Levent Özmen, Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, Hasköy İlçe Başkanı Behçet Akçi, Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyali, Bulanık Ülkü Ocakları Başkanı Kasım Ösenç ile çok sayıda partili katıldı.

"Kongreler kardeşlik ve kararlılık günüdür"

Kongrede konuşan MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, katılımcıları selamlayarak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, şehitler ve hayatını kaybeden ülkücüler için rahmet dilekleriyle başlayan Yıkılmaz, Bulanık'ın tarihi önemine dikkat çekti. Malazgirt ruhunun birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Yıkılmaz, teşkilat olarak geride kalan dönemde vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını belirterek, "Mahalle mahalle, köy köy milletimizle buluştuk. Hastalarımızın, yaşlılarımızın, şehit ailelerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ettik" dedi.

Kongrelerin sadece seçim değil aynı zamanda hesap verme ve istişare ortamı olduğunu vurgulayan Yıkılmaz, "Bu salonda rekabet değil dayanışma, kırgınlık değil kucaklaşma vardır" ifadelerini kullandı.

Yıkılmaz, konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Genel Merkez yöneticilerine, Muş İl Başkanlığına ve kongreye katılan tüm misafirlere teşekkür ederek kongrenin partiye, Bulanık'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti. Kongrede tek listeyle yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Zafer Yıkılmaz yeniden MHP Bulanık İlçe Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.

Kongre, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ve katılımcıların yeni yönetime başarı dileklerini iletmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Bulanık İlçe Kongresi yapıldı: Zafer Yıkılmaz güven tazeledi - Son Dakika

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