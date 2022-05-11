MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

11.05.2022 14:42
MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

MHP Çınarcık İlçe yönetim kurulu, Mert Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Çınarcık İlçe yönetim kurulu, Mert Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı.

Geçtiğimiz ay İlçe Başkanlığı'na atana Mert Yılmaz ve yönetim kurulu ilk toplatışını gerçekleştirerek görev dağılımını belirledi. Toplantıda İlçe Sekreterliği'ne İsmail Taş getirildi. Görev dağlımı sonucu Başkan Yardımcısı Mustafa Kurtay, Teşkilat Başkanı Fatih Kandemir, İlçe Aile, Kadın ve Engelliler Sorumlusu Zeycan Köse, İlçe Muhasibi İpek Ümmet, Basın Yayın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Muzaffer Kaya, İlçe Taşra Teşkilatlanması Sorumlusu Sercan Apaydın ve İlçe Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Nuray Demiray oldu.

Yılmaz, ilçe yönetim kurulunda görev alan yeni yol arkadaşlarına başarılar diledi. Çınarcık'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını teşkilat olarak hep beraber daha yukarılara taşıma azminde olduklarını kaydeden Yılmaz "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde ülkemiz ve ilçemize hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi. - YALOVA

MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
MHP Çınarcık ilçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Mert Yılmaz, Çınarcık, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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