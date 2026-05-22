MHP\'den Gaziantep\'te 9 ilçeye yeni başkan ataması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez tarafından Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç'ın atanmasının ardından 9 ilçe başkanlığına da yeni atamalar yapıldı. Gaziantep'in Araban ilçe başkanlığı görevine ise Bakır Yiğit atandı. MHP İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 9 ilçenin yeni başkanlarıyla bir araya gelerek, "Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleri ile 9 ilçemizin yeni ilçe başkan ve yönetim atamaları gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

MHP'nin Gaziantep'teki yeni ilçe başkanları Araban'da Bakır Yiğit, İslahiye'de Mehmet Karakuş, Karkamış'ta Güven Güngördü, Nizip'te Fatih Çetin, Nurdağı'nda Ayhan Çelik, Oğuzeli'nde Mustafa Keleş, Şahinbey'de Mehmet Taşdoğan, Şehitkamil'de Mehmet Doğan ve Yavuzeli'nde Murat Sakaroğlu oldu. - GAZİANTEP