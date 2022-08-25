MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı - Son Dakika
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MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı

25.08.2022 18:24
MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı

MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Demirel'in istifasıyla boşalan göreve Mustafa Başkaya atandı.

MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Demirel'in istifasıyla boşalan göreve Mustafa Başkaya atandı.

Atama belgesi MHP İl Başkanlığında İl Başkanı Hilmi Durgun tarafından Başkaya'ya takdim edildi.

Başkaya, "Biz partimiz için gece gündüz hizmet ediyorduk. Yönetim kurulu üyesiydim. Parti büyüklerimiz tarafından bana verilen görev için teşekkür ederim. Bundan sonra daha çok çalışmamız lazım. Partimizi ilçemizde en yükseklere taşımak için çalışacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı - Son Dakika
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