MHP'den Ahlat/Malazgirt Enstitüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'den Ahlat/Malazgirt Enstitüsü

MHP\'den Ahlat/Malazgirt Enstitüsü
18.08.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Ahlat/Malazgirt çalışmaları için yeni enstitü kurdu, Prof. Dr. Macit başkan olarak atandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda parti genel merkezi bünyesinde 'Fetih ve Kök: Ahlat/ Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü' kuruldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, tarihsel akıl ile biriken şuuru bugüne ve yarına taşımak amacı ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 15 Ağustos 2025 tarihli talimatları doğrultusunda parti tüzüğünün 3'üncü bölüm 16'ncı maddesi gereğince Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi bünyesinde kurulmuştur. Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanlığına ise Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit getirilmiştir" denildi.

'GELECEK İNŞASININ MEKANSAL KARŞILIĞI'

Ahlat ve Malazgirt'in sadece fiziki mekan olmanın ötesinde Türk milletinin soyut kültürel değerlerinin ve estetik algısının gelişmesinde de etkili olan hafıza mekanlar olduğu vurgulanarak, "Ahlat, Türk düşünce geleneğinin estetik edilmiş maddi unsurlarını ve düşünce adamlarını bağrında taşımış, beslemiş ve büyütmüş bir hafıza mekanıdır. Malazgirt ise Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecinin başlangıcını oluşturması ve Asya'da doğan İran'da yeşeren ve Anadolu'da olgunlaşan Türk kültürünün dünya tarihindeki yerini belirleyen bir olgudur. Bu minvalde Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın Türk ve İslam dünyasına sürekli ve çok yönlü sonuçlar yaratan bir hediyesi olmakla birlikte bu zafer milli tarihin bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Nitekim bu zaferden sonraki gelişmeler neticesinde Avrupa, Haçlı Seferlerinin hazırlıklarına başlayacak ve bu süreç günümüze kadar farklı şekillerde devam edecektir. Bu nedenle belirli kültürel öğelerle maddi kültür varlıklarıyla donanmış olan Ahlat ve Malazgirt, Türk kimliğinin inşasında önemli olan bütün yüklemleri içerisinde barındırmaktadır. Ahlat ve Malazgirt, fetih ve ilimin, kalem ve kılıcın, giriş ve kökün, kapı ve kilidin, kardeşliğin, birliğin ve bir olmanın hafıza mekanlarıdır. Bu çerçevede Ahlat ve Malazgirt, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekanı olmanın ötesine geçerek; birlik, beraberlik ve müşterek gelecek inşasının mekansal karşılığı haline gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Kültür Sanat, Malazgirt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Ahlat/Malazgirt Enstitüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:30:06. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Ahlat/Malazgirt Enstitüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.