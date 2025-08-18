MHP\'den Ahlat/Malazgirt Enstitüsü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda parti genel merkezi bünyesinde 'Fetih ve Kök: Ahlat/ Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü' kuruldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, tarihsel akıl ile biriken şuuru bugüne ve yarına taşımak amacı ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 15 Ağustos 2025 tarihli talimatları doğrultusunda parti tüzüğünün 3'üncü bölüm 16'ncı maddesi gereğince Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi bünyesinde kurulmuştur. Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanlığına ise Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit getirilmiştir" denildi.

'GELECEK İNŞASININ MEKANSAL KARŞILIĞI'

Ahlat ve Malazgirt'in sadece fiziki mekan olmanın ötesinde Türk milletinin soyut kültürel değerlerinin ve estetik algısının gelişmesinde de etkili olan hafıza mekanlar olduğu vurgulanarak, "Ahlat, Türk düşünce geleneğinin estetik edilmiş maddi unsurlarını ve düşünce adamlarını bağrında taşımış, beslemiş ve büyütmüş bir hafıza mekanıdır. Malazgirt ise Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecinin başlangıcını oluşturması ve Asya'da doğan İran'da yeşeren ve Anadolu'da olgunlaşan Türk kültürünün dünya tarihindeki yerini belirleyen bir olgudur. Bu minvalde Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın Türk ve İslam dünyasına sürekli ve çok yönlü sonuçlar yaratan bir hediyesi olmakla birlikte bu zafer milli tarihin bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Nitekim bu zaferden sonraki gelişmeler neticesinde Avrupa, Haçlı Seferlerinin hazırlıklarına başlayacak ve bu süreç günümüze kadar farklı şekillerde devam edecektir. Bu nedenle belirli kültürel öğelerle maddi kültür varlıklarıyla donanmış olan Ahlat ve Malazgirt, Türk kimliğinin inşasında önemli olan bütün yüklemleri içerisinde barındırmaktadır. Ahlat ve Malazgirt, fetih ve ilimin, kalem ve kılıcın, giriş ve kökün, kapı ve kilidin, kardeşliğin, birliğin ve bir olmanın hafıza mekanlarıdır. Bu çerçevede Ahlat ve Malazgirt, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekanı olmanın ötesine geçerek; birlik, beraberlik ve müşterek gelecek inşasının mekansal karşılığı haline gelmektedir" ifadelerine yer verildi.