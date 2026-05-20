MHP'den Dervişoğlu'na Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Dervişoğlu'na Sert Yanıt

20.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükataman, İYİ Parti liderine, Bahçeli'ye yönelik eleştirileri için samimiyetsizlikle yanıt verdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman,"Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların, terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerinin, hamasetten, kelime oyunundan ve çarpıtmadan öteye gitmediğini belirtti.

"Çok bağırdığında haklı olacağını sanan bu şahsın bağırışları uçurumdan yuvarlandığının göstergesi olmuştur." ifadelerini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin son tüketim tarihi geçmiş, söylemleri bayatlamış ve aziz milletimizde karşılığı kalmamıştır. Terörsüz Türkiye hedefinin ilk gününden itibaren elde edilen kazanımlar açıkça ortadadır. Terörsüz Türkiye sürecinde bir pazarlık yapılmadığı, milli ve manevi hassasiyetlerden taviz verilmediği açıkça ortadadır. Türkiye'nin düşmanları istedikleri kadar çırpınsınlar, Terörsüz Türkiye'den dönüş olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizme ve onun aparatı olan terör şebekelerine karşı Türk'ün iradesini çelikleştiren bir hedeftir. Yüzyılın en stratejik hamlesini hamasetle, iftirayla karalamaya çalışan Dervişoğlu ve partisini perde arkasından yöneten zihniyet kaybetmeye mahkumdur."

"Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir"

İYİ Parti'nin 2019 ve 2023 seçimlerinde HDP ile ittifak kurduğunu hatırlatan İsmet Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefine iftiralarla saldırılmasını "düpedüz ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Büyükataman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların, terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır. Dervişoğlu öncelikle terörün bitecek olmasından niçin bu kadar rahatsız olduğunu açıklamak zorundadır. Terörü bitirecek olan Terörsüz Türkiye hedefine, hangi terör baronlarının nam ve hesabına karşı çıktığı milletimizce merak konusudur. Dervişoğlu'nu kürsüde kendi söylediği yalanlara inanarak yaşadığı sinir krizlerine, hadsizliklerine mecbur bırakan nedir? Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır."

Kaynak: AA

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Dervişoğlu'na Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:20:26. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Dervişoğlu'na Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.