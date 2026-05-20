MHP'den Dervişoğlu'na Sert Yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman,"Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların, terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerinin, hamasetten, kelime oyunundan ve çarpıtmadan öteye gitmediğini belirtti.

"Çok bağırdığında haklı olacağını sanan bu şahsın bağırışları uçurumdan yuvarlandığının göstergesi olmuştur." ifadelerini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin son tüketim tarihi geçmiş, söylemleri bayatlamış ve aziz milletimizde karşılığı kalmamıştır. Terörsüz Türkiye hedefinin ilk gününden itibaren elde edilen kazanımlar açıkça ortadadır. Terörsüz Türkiye sürecinde bir pazarlık yapılmadığı, milli ve manevi hassasiyetlerden taviz verilmediği açıkça ortadadır. Türkiye'nin düşmanları istedikleri kadar çırpınsınlar, Terörsüz Türkiye'den dönüş olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizme ve onun aparatı olan terör şebekelerine karşı Türk'ün iradesini çelikleştiren bir hedeftir. Yüzyılın en stratejik hamlesini hamasetle, iftirayla karalamaya çalışan Dervişoğlu ve partisini perde arkasından yöneten zihniyet kaybetmeye mahkumdur."

"Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir"

İYİ Parti'nin 2019 ve 2023 seçimlerinde HDP ile ittifak kurduğunu hatırlatan İsmet Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefine iftiralarla saldırılmasını "düpedüz ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Büyükataman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların, terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimiz Devlet Bahçeli'ye edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır. Dervişoğlu öncelikle terörün bitecek olmasından niçin bu kadar rahatsız olduğunu açıklamak zorundadır. Terörü bitirecek olan Terörsüz Türkiye hedefine, hangi terör baronlarının nam ve hesabına karşı çıktığı milletimizce merak konusudur. Dervişoğlu'nu kürsüde kendi söylediği yalanlara inanarak yaşadığı sinir krizlerine, hadsizliklerine mecbur bırakan nedir? Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır."