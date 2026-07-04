MHP'den Dini Değerlere Sahip Çıkma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Dini Değerlere Sahip Çıkma Vurgusu

MHP\'den Dini Değerlere Sahip Çıkma Vurgusu
04.07.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Kalaycı, dini değerlere saldırılara tahammül edilemeyeceğini belirtti ve destekçileri eleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz. Dini değerlerimizi aşağılayanlara sahip çıkanlara da yazıklar olsun diyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada partililere seslenen Kalaycı, 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş'a CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sahip çıktını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'le alay etmek ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır. Dünya ve ahiret saadeti, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarına, Resulullah Efendimizin emsalsiz tebliğine, eşsiz ahlakına bağlıdır. Dinin sahibi Allah'tır. Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz. Dini değerlerimizi aşağılayanlara sahip çıkanlara da yazıklar olsun diyoruz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI, BİR SONRAKİ HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Kalaycı, en düşük emekli aylığıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinin bir sonra hafta görüşüleceğini belirterek, "En düşük emekli aylığının da yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılması için AK Parti kanun teklifi vermiştir. Önümüzdeki hafta Meclis çalışmayacağından dolayı bir sonraki hafta görüşeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve aylıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi konusunda alınacak her kararın yanında, emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her teklifin destekçisidir. Emeklilerin ve çalışanların aylıklarına bütçe imkanları çerçevesinde ilave artış yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Dini Değerlere Sahip Çıkma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 14:42:14. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Dini Değerlere Sahip Çıkma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.