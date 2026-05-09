MHP'den Engelliler Haftası Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yurdakul, "MHP olarak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı sadece takvimsel bir dönem olarak değil; bir farkındalık arayışı, bir gönül seferberliği ve 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' vizyonumuzun sarsılmaz bir nişanesi olarak karşılıyoruz. Bizim nazarımızda engelli bireylerimiz, bu aziz milletin sadece bir parçası değil, şanlı tarihimizin ve ortak geleceğimizin en onurlu, en dirençli ve en asli unsurlarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi, 'İstiyoruz ki, bütün engeller kaldırılsın. Diliyoruz ki engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın.' Bu hedef doğrultusunda engelli bireylerimizin ve ailelerinin hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, başı dik ve onuruyla yaşayabileceği hukuki, ekonomik ve fiziksel alt yapıyı kurmak bizim en temel andımızdır. Bilinmelidir ki; MHP var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, umutları asla boşa çıkmayacaktır" dedi.

'ENGELLİLER KOORDİNASYON MERKEZİ' PROJESİ

MHP tarafından gerçekleştirilen 'Aile Kurumu Çalıştayı'nda kurulan 'Engelliler Masası'nın yaptığı çalışmaları hatırlatan Yurdakul, "Bu masada filizlenen iradeyle; özel bireylerimizin doğumundan vefatına kadar tüm süreçlerini tek merkezden yönetecek olan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, 'Engelliler Koordinasyon Merkezi' projemizi hayata geçirmekte kararlıyız. Bizim milliyetçiliğimiz; gönlüyle bakanların göz aydınlığı, yürekten seslenenlerin gür sedası ve hayat yokuşunda tutunmaya çalışan her canın sarsılmaz dayanağı olmaktır. Mücadelemiz sadece fiziksel engellerle değil, aynı zamanda gönüllerdeki ve zihinlerdeki barikatları da kapsamaktadır. MHP olarak özel bireylerimizin ve fedakar ailelerinin maddi kaygılarını ortadan kaldırmayı, onurlu ve engelsiz bir yaşamın ilk basamağı olarak görüyoruz. Bu kapsamda, 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda; engelli ve engelli yakını aylıklarının hayat standartlarına uygun şekilde yükseltilmesini, aylık bağlama kriterlerinde aile geliri yerine engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını ve işyerlerindeki engelli kontenjanlarının denetimlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını şart koşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.