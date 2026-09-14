MHP'den Havza İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Havza İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyareti

MHP\'den Havza İlçe Başkanlığı\'na hayırlı olsun ziyareti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Havza İlçe Başkanlığı görevine getirilen Bekir Cengiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Havza İlçe Başkanlığı görevine getirilen Bekir Cengiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Teşkilat çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin süreceğini belirten MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "İlçelerimizde gerçekleşen görev değişiklikleri nedeniyle Sayın Milletvekilimiz İlyas Topsakal ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Merkez ilçelerimizdeki ziyaretlerimizi de daha sonra gerçekleştireceğiz. Yeni görevlerine başlayan dava arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da Bekir Cengiz'e yeni görevinde başarılar dileyerek, teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini söyledi. Havza'nın Samsun açısından önemli ilçelerden biri olduğunu ifade eden Topsakal, ilçe teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de yer aldı. Görüşmede Havza ve Samsun'a yönelik çalışmaların yanı sıra teşkilat faaliyetleri ve gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Topsakal ve Mucur, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar dolayısıyla önceki dönem MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel'e de teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Havza İlçe Başkanı Bekir Cengiz ise Topsakal ve Mucur'a teşekkür ederek, yeni dönemde teşkilat çalışmaları için gayretle görev yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, İlyas Topsakal, Bekir Cengiz, Milletvekili, Politika, Samsun, Güncel, Havza, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Havza İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
17:34
175 başsavcılığa kritik talimat Artık göz açtırılmayacak
175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 18:03:43. #.0.3#
SON DAKİKA: MHP'den Havza İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement