Kütahya\'da MHP\'den seçilen adaylar mazbatalarını aldı

Politika

Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) il genel meclisi ve belediye meclis üyesi seçilen adaylar mazbatalarını aldı.

MHP'den Kütahya Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Karabekir, Aziz Gündüz, Mehmet Buğra Baydar, Ali Bahadır Soylu, Ahmet Bakırsözer, Batuhan Babanlı, Hasan Selvi, İsmail Yurt, Hasan Hüseyin Akar ve Fazilet Kara ile İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Hasan Hüseyin Elğin ve Kamil Bakırsözer mazbatalarını Kütahya İl Seçim Müdürü Mehmet Aydın'ın elinden aldı.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, yaptığı açıklamada, "Belediye Meclisi üyelerimiz ve İl Genel Meclisi üyelerimiz mazbatalarını aldılar. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA