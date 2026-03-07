MHP'den İran Açıklaması - Son Dakika
MHP'den İran Açıklaması

07.03.2026 22:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İran'a yönelik eylemleri ve barış çağrısını vurguladı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye açısından yaşanan bu gelişmeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Öncelikli olarak her tarafı uluslararası hukuka çatışmasızlığa ve barışa davet ettiğimiz çağrımızı yinelerken diğer yandan her ne olursa olsun İran'ın uzun yıllardan bu yana komşumuz olduğu ve kader birlikteliği yaptığımız bir devlet olduğu gerçeğinden bir hareketle toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğinin de bizler Milliyetçi Halk Partisi olarak altını çiziyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin Kayseri'de bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı. İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yine İsrail ile beraber sınır komşumuz olan İran'a yönelik kabul edilemez ve hukuk dışı eylemleri münasebetiyle bugün sadece Ortadoğu bölgesi değil bütün İslam dünyası, bütün İslam alemi ne yazık ki bir buruk Ramazan'ı daha geçirmek durumunda kalıyor. Bu eylemlerin böyle devam devam ederse, Ortadoğu'yu sadece bölgesel anlamda kalmayıp bütün dünyayı birbirine tetikleyen diğer eylemler ve gelişmeler sebebiyle yeni bir savaş dalgasının içerisine almasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmek isteriz" diye konuştu.

'SON 50 YILDA YAŞANAN SAVAŞ VE İÇ ÇATIŞMALARIN SAYISI 30'U GEÇMİŞTİR'

MHP'nin yaşanan gelişmeleri önceden değerlendirmek suretiyle Türkiye'nin kendi istiklalini koruyabilen anlayışının iç bünyede sağlamlaştırılması gerektiği, bunun önemli yolunun Türkiye'de hükümet sisteminin daha istikrarlı bir yapıya geçmekten geldiğini ifade eden İsmail Özdemir, "Geçen yaklaşık 8 yıllık zaman zarfında Türkiye bu dönemki hedeflerinin tamamında başarılı olmuştur. Bakınız dikkat buyurun. Sadece son 50 yılda etrafımızda yaşanan savaş ve iç çatışmaların sayısı 30'u geçmiştir. Bosna Savaşı'ndan alın, Gürcistan Savaşı'na, Arap Baharı'ndan tutun bu günlerde yaşanan çatışmalara varıncaya kadar, Çeçenistan Savaşı'na varıncaya kadar, 2'nci ve 1'inci Karabağ Savaşları'nı da düşündüğümüzde, Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan çatışma ve savaş sayısının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin kutlu liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde biz Türkiye'nin bu ateş deryasının bünyemize sıçramasından uzak tutulduk" ifadelerini kullandı

'KİMSE İRANLI TÜRK KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZİ KIŞKIRTACAKLARINI ZANNETMESİN'

Müzakereler ve diplomatik temasların, sözde İran'la yürütüldüğünü söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:

"İran'ın kabul edemeyeceği egemenlik alanına giren bazı şartlarda öne sürülmek suretiyle işte bugünlerde gördüğümüz gibi dışarıdan komşumuza yönelik bir askeri müdahalenin yolları da açılmış oldu. Türkiye açısından yaşanan bu gelişmeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Öncelikli olarak her tarafı uluslararası hukuka çatışmasızlığa ve barışa davet ettiğimiz çağrımızı yinelerken diğer yandan her ne olursa olsun İran'ın uzun yıllardan bu yana komşumuz olduğu ve kader birlikteliği yaptığımız bir devlet olduğu gerçeğinden bir hareketle toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğinin de bizler MHP olarak altını çiziyoruz. Kimse farklı tezgahlar ve kurgularla bilhassa İran'da bulunan İranlı Türk kökenli kardeşlerimizi kışkırtmak suretiyle yol alabileceklerini zannetmesinler."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.