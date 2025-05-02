MHP'den Mert'e Anlamlı Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Politika

MHP'den Mert'e Anlamlı Doğum Günü Kutlaması

MHP, Down Sendromlu Mert'in doğum gününü kutlayarak ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturdu.

02.05.2025 17:00
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MHP'den anlamlı doğum günü: Mert'in yüzü güldü

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Etimesgut'ta bir alışveriş merkezinde maruz kaldığı ayrımcılıkla gündeme gelen Down Sendromlu Mert Affan Yüce'nin doğum gününü kutladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinde kısa bir süre önce maruz kaldığı ayrımcılıkla kamuoyunun gündemine gelen 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, 1 Mayıs'taki doğum gününde MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP Ankara İl Başkanlığı ve Etimesgut İlçe teşkilatının ev sahipliğinde mutlu bir sürprizle karşılaştı. Mert, annesi ve öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile MHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında misafir edildi. Coşkulu ve duygulu anların yaşandığı etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ankara İl Başkan Yardımcısı Mesut Genç, Ankara Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları İl Başkanı Emel Öztürk, Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül ve KAÇEP İlçe Başkanı Zeynep Arslan'ın yanı sıra teşkilat mensupları ve vatandaşlar da katıldı.

Pastalar kesildi, hediyeler verildi

Kutlamada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin engelli vatandaşlarımız ve ailelerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakanın bizlere yüklediği görev ve sorumluluğun yanı sıra bir tıp hekimi ve bir baba olarak buradayım. Milliyetçi Hareket Partisi, gücünü ve tüm azmini doğrudan vatandaşlardan alan bir partidir. Bu çerçevede Down Sendromlu evladımız Mert Affan Yüce'ye yaşatılan ayrımcılığın ve haksızlığın vicdanlarımızda oluşturduğu hüznü biraz olsun dağıtmak ve biraz da evladımızın doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her çocuğun gülmeye ve oynamaya hakkı vardır. Ayrımcılığa karşı durmak, vicdani olduğu kadar milli bir sorumluluktur" dedi.

MHP teşkilatları olarak engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve onurlu bir şekilde katılması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yurdakul, Mert'in yaşadığı bu üzücü olayın toplumda büyük bir farkındalık oluştuğunu ve herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Mert'e Anlamlı Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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