MHP'den Samsun'un İki Büyük Sorununa Vurgu - Son Dakika
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Politika

MHP'den Samsun'un İki Büyük Sorununa Vurgu

MHP\'den Samsun\'un İki Büyük Sorununa Vurgu

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, uyuşturucu ve istihdamın kent için en büyük sorunlar olduğunu belirtti.

01.12.2024 15:43
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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilin en büyük iki sorununun 'uyuşturucu' ve 'istihdam' olduğunu söyledi.

İl Başkanı Mucur, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak ülke ve Samsun'un geleceği için büyük bir özveri ve fedakarlık içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Burhan Mucur, "Samsun'umuzu geleceğe taşıma noktasında birbirinden önemli çalışmalar imza atacağız. Bu noktada en önemli hedefimiz şehrimizin 2 en büyük sorunu olan uyuşturucu ile mücadele etmek ve kent ekonomisinin kalkınması. Böylece istihdam sorununun da sona erdirilmesine katkı sağlamaktır" dedi.

"Uyuşturucu ile toplumun tüm kesimleriyle mücadele etmemiz gerekiyor"

Uyuşturucu kullanımında yaygınlığın önüne geçmek ve bu bataktan gençleri kurtarmak için bir dizi planlama içerisinde olduklarını aktaran Mucur, "Gençlerimizi ne yapıp edip bu beladan kurtaracağız, onları koruyacağız. Ailelerimizin ve gençlerimizin bu amaçla eğitim almalarını sağlayacak, bu yöndeki tüm eğitsel çalışmalara destek vereceğiz. MHP olarak her geçen gün artan bu soruna karşılık toplumun tüm kesimleriyle ortak mücadele yürütmenin önemine inanıyoruz" diye konuştu.

" OSB'ler bizi umutlandırıyor"

Samsun'daki organize sanayi bölgelerinin artmasıyla birlikte ekonomide olumlu bir ivme yakalanacağını da belirten Mucur, "Tekkeköy ilçesinde yapımı devam eden merkez OSB ile ilçelerimizde sayıları artan OSB'lerin büyük ilgi görüyor olması bizleri son derece umutlandırıyor. Yakın gelecekte Samsun'un ciddi bir ekonomik hamle içerisinde olacağına inanıyoruz. Bu yöndeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışmaların tamamına destek veriyoruz. Şehrimizin ve bölgemizin istihdam sorununun çözülmesi en önemli hedeflerimizden birisidir" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Samsun'un İki Büyük Sorununa Vurgu - Son Dakika

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