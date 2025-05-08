MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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Politika

MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu duyurdu. Kanun teklifiyle sokak röportajlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

08.05.2025 18:49
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Milliyetçi Hareket Partisi, son dönemde gündeme gelen sokak röportajlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

"BU FAALİYET BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.

Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk oluşturmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"TEKLİF BU FAALİYETLERİN KONTROL ALTINA ALINMASINI AMAÇLIYORUZ"

Özdemir teklifle sokak röportajlarının kontrol altına alınmasını amaçladıklarını belirterek; "TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır" diye yazdı.

ERDOĞAN: SOKAK RÖPORTAJI ADI ALTINDA TERÖR ESTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün sokak röportajlarına ilişkin açıklama yapmış; Erdoğan, "Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Milletvekili, Politika, Kayseri, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Kym Motors Vag null:
    Tamamen diktatörlük bu. Herkes iktidar tarafından olamazki ,elbette konuşmak lazım.ölçülü ve hakaret olmadan. 213 28 Yanıtla
  • Tuna Han:
    zaten başka parti verse şaşırdım ne kadar baskı altına almaya çalışırsanız çalışın artık yaptıklarınız sadece cebimize değil yüreğimize dokunuyor 170 21 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Şaka gibi... 164 24 Yanıtla
  • 205622:
    en güzeli konuşmayı yasaklayın sadece bademlere konuşmak serbest olsun 149 22 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    rahmetli Kemal Sunal’ın sıçmakta yasak mı kurban sahnesi repliğini yaşıyoruz 140 12 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    eline mikrofon alan vatandaşı tahrik ediyor istediği cevabı alamayınca hakaret ediyor soru soruyor bilenleri deyil bilemeyenleri yayınlıyor yada yanlış cevap verenleri yayınlıyor. sokağa mikrofon tutulmasın ki mikrofonu insan gibi kullanmamanın cezasını çeksinler 30 106 Yanıtla
  • Muhammet Şahin:
    Ne oldu doğruları görmek duymak zorunuzami gidiyor donekler sizi daha üç beş sene önce akp ve Tayyibe sövenler iş kendi menfaatleri olunca yalakası oldu 103 12 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    çıkın deyinki o zaman biz kraliyet sistemine geçiyoruz kimse sesini çıkarmayacak 102 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şaka plan ne Zübük yalanmı sanki 99 9 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    MHP bizi uyandırmaya devam ediyor , 73 4 Yanıtla
  • 1616:
    tamamen halkın konusma özgürlüğüne kısıtlama. vatandaş nereye kime derdini anlatacak. bence yanlış bir karar. 60 5 Yanıtla
  • 149614:
    Sokak röportajlarında doğruyu söyledikleri için bir engelde ona gelir. 58 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Dusunce fikir øzgurlugune saygi 55 3 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Yakında malum imralidaki caniye teroristbasi demek suç sayilacak belki de ve bu konuda mhp kanun teklifi verirse hic şaşırmayın 53 3 Yanıtla
  • bilgin pay:
    tahammülsüzlük diye düşünüyorum 45 3 Yanıtla
  • Cenk:
    Her gün onlarca insan sokakta yer zaman gözetilmeden öldürülüyor yada darp ediliyor onlar için neden bir önerge vermiyorsunuz. Ülkede sadece iktidar ve iktidar ortakları ne pahasına olursa olsun yaşasınlar saltanat sürsünler vatandaşa ne olduğunun hiç bir önemi yok. 36 4 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    konuşmak yasak öylemi 37 2 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    başka derdiniz var mı iyice şaşırdınız Türk milletinin sesini kesemezsiniz kanun tanımazlık kim olursa olsun illa kanuna hesap verir devletin hafızası var 32 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Cumhur ittifakı siz iyice işin içine sictiniz Bak milletin sabrını zorluyorsunuz, Sonunuz çok kötü olacak gidişat o yönde. Adnan mendereste azmisti sonu çocukları dahil lanetlendi. Siz kendinizi yaratan yerine koymaya başladınız. Güç sarhoşu oldunuz. 23 3 Yanıtla
  • ismail akca:
    Nereye kadar bu baskı.... 13 2 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Başbaşa ne konuştukları belli oldu mhp nin görevi ıvır zıvır gündem yaratıp milleti oyalamakmış ...... 13 2 Yanıtla
  • İbrahim Eğrek:
    Çar çakal eline mikrofonu alan sokakta itlik peşinde, sağı solu yok bu işi medya kimliği olan resmi muhabirler dışındakiler yapmamalı 3 10 Yanıtla
  • ünal üci:
    Yada uyutmaya..... 12 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    işlerine gelmez hainler içimizde 11 1 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Kanun teklifini en başta A HABER, akİT, ülke TV, TRT için verin, asıl yalan ve iftira haberler ile terör estiren bunlar 11 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    iserken tutun da isterseniz 8 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    SARAY VE ADAMLARI NE DERSE O ÜLKENİN GELDİĞİ NOKTA BU 6 1 Yanıtla
  • kenan sar:
    işlerine gelmedi tabi. bütün gerçekleri halk biliyor tabi. 5 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    islerine gelmiyor çunkü 4 0 Yanıtla
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