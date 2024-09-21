MHP'den Yeni Dönem Toplantıları - Son Dakika
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Politika

MHP'den Yeni Dönem Toplantıları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yeni yasama yılı için parti toplantılarının süreceğini açıkladı.

21.09.2024 16:56
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugünkü il başkanları buluşmasının ardından, partimizin toplantı trafiği yeni dönemde de devam edecektir. Toplantılar vesilesiyle, ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına hazırlık mahiyetindeki faaliyetler üzerinde durulmuştur" dedi.

MHP'li Yalçın, partisinin İl Başkanları Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "MHP'yi siyaset hayatımızda özel bir mevkiye taşıyan hususların başında, yetişmiş insan kapasitesinin büyüklüğü ve camiasının genişliği kadar; inandığı, bağlandığı ve savunduğu fikirlerin gücü gelmektedir. MHP politikalarının tutarlılık ve isabetliliğini tayin eden husus, kadrolarının sağlam fikirlerin etrafında sımsıkı tutunmasıdır. MHP, sadece bir siyasi partiden ibaret değildir. MHP; her alanda, her platformda varlığını ve müessiriyetini hissettirerek hedeflerine ulaşan bir dava partisidir. Davayı sırtlayan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e sosyolojik zeminde mehabet kazandıran da mensuplarının sahip olduğu iman, azim ve iradedir. Bütün bu tabloyu tamamlayan ve hareketimizi ayakta tutan faktör ise davaya olan sadakat ve onu temsil eden siyasi partiye olan bağlılıktır. Bu seçkin hususiyetleri dolayısıyla, kuruluşundan beri MHP'nin; sadece Türk siyasi hayatında değil, sosyal işleyişin her kademesinde ve beşeri teşebbüslerin her nevinde izleri ve katkıları vardır. MHP'nin düşmanlarımızı caydıran, muarızlarımızı ürküten bu vasıflarının; onları garez, kin ve nefrete sürüklediği de vakidir. Bununla beraber hakkımızdaki menfi hissiyat ve niyetler; partimizin yetersizliğinin değil, aksine liyakat ve ehliyetinin delilidir" ifadelerini kullandı.

'MHP'NİN DURDUĞU YER BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Haklarında yapılan spekülasyon, algı operasyonları ve itibar suikastlarının MHP'nin doğru istikamette yürüdüğünün göstergesi olduğunu kaydeden Yalçın, "İşaretini, ilhamını ve çalışma şevkini atalarının şan ve şeref sayfalarıyla dolu geçmişinden alan MHP teşkilatları, siyasi faaliyetlerini sürdürürken taşıdığı büyük ve ağır yükün bilinciyle hareket etmektedir. MHP kadrolarının, her anını gaflete düşmeksizin ve müteyakkız yaşama mesuliyeti vardır. Zaman ve coğrafya, MHP'ye sınırlarımızın da ötesine ulaşan bölgesel ve küresel bir siyasi misyon yüklemiştir. İçeride çözüm bekleyen girift meselelerimiz, dışarıda üstesinden gelinmesi gereken karmaşık küresel açmazlar bizi beklemektedir. Milletimizi refah, barış ve emniyet içinde yaşatmakta; devletimizi yeryüzünde güçlü ve müessir bir ülke kılmak ülküsüne ulaşmakta; MHP'nin takip ettiği siyaset, durduğu yer ve aldığı kararlar büyük önem taşımaktadır" dedi.

'GÖRÜŞ BİRLİĞİ TAZELENMİŞTİR'

Semih Yalçın, yeni yasama yılına girilirken siyasi yol haritalarını güncellemek ve yeni kararlar almak üzere 19 Eylül'de yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra bugün il teşkilatlarının başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugünkü il başkanları buluşmasının ardından, partimizin toplantı trafiği yeni dönemde de devam edecektir. Toplantılar vesilesiyle, ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına hazırlık mahiyetindeki faaliyetler üzerinde durulmuştur. MHP'nin; Cumhur İttifakı üyesi olarak üzerine düşen siyasi sorumluluğu kararlılıkla sürdürmesi gerektiğine dair görüş birliği, yeni dönem için de tazelenmiştir. MHP'nin taşıdığı tarihi mesuliyetin ışığında gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye ve dünya gündemindeki konular da ele alınarak enine boyuna değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öncelikli iç ve dış meseleler masaya yatırılmış ve çözüm yolları konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Semih Yalçın, Politika, Spor, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Yeni Dönem Toplantıları - Son Dakika

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