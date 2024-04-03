MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alparslan Türkeş\'i anma mesajı yayımladı

DENİZLİ (İHA) – MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in fikirleri Türk dünyasına bayrak olmaktadır" dedi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 27'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Mesajında Alparslan Türkeş'in Türk dünyası için önemine işaret eden MHP İl Başkanı Yılmaz, "Türk Milliyetçilerinin büyük ve efsanevi lideri Alparslan Türkeş'i ebediyete uğurlayalı tam 27. yıl oldu. Türk milliyetçiliğinin mimarlarından, Türk dünyasının lideri, Türk'ün son Başbuğu Alparslan Türkeş, Cenab-ı Allah'ın Türk milletine bahşettiği en büyük insanlardan biridir. O, başkalarının vazgeçtiği yerde başlamış, Türk Milliyetçiliğini aksiyon hale getirmişti. Bugün yetiştirdiği Ülkü gençleri devleti yönetmekte, fikirleri Türk dünyasında bayrak olmaktadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk-İslam davasının yılmaz savunucusu, kahraman bir asker, devlet adamı, cesaret timsali, ahlak abidesi nesiller boyu unutulmayacak bir liderdi. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in hayatı büyük mücadelelerle geçmiş, sürgünler görmüş, işkenceler çekmiş, 5 bin 400'den fazla evladını şehit vermiştir. Alparslan Türkeş, 12 Eylül 1980 savunmasında 'Ne yaptımsa bilerek isteyerek yaptım, Türkiye ve Türk milleti için yaptım. Milliyetçiliği suç olarak kabul ediyorsanız, ölünceye kadar bu suçun faili olacağım. Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün' sözleriyle dünyaya başkaldıran bir başbuğdu" diye konuştu.
"İnandığımız davanın kutlu çatının altında olmaktan onur duyan Ülkücü hareketin mensuplarıyız" diyen Başkan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Milliyetçi-Ülkücü hareket, Başbuğumuzun emanetlerine sahip çıkan, başımızı bir an olsun yere eğdirmeden, tavrıyla, duruşuyla, adamlığıyla, rehberliyle ve liderliğiyle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendiyle kutlu mücadelesine devam etmektedir. Bizler uzun ve çetin olan bu yolda, hepimizin Türk bayrağı olduğunun bilincinde olarak, bayrağı lekelemeden, kirletmeden, inanmışlığımızdan bir an olsun taviz vermeden son nefesimize kadar Ülkücü hareketin yolunda ölmeyi şeref sayan neferleriz. Ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum" - DENİZLİ
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