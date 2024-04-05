MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü\'nü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü mesajında; "Milletimizin, hukuk, adalet ve eşitliğe inanmasındaki en önemli görevi meslektaşlarım olan avukatlar üstleniyor" dedi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kendisi de avukat olan Başkan Yılmaz, masajında; "Toplumsal sorunlarda ve hukuki konularda vatandaşların sahip olduğu hakları korumakla görevli olan meslektaşlarım avukatlık mesleğini demokrasiye yakışır şekilde ifa ediyorlar. Hukukun 3 temel unsuru arasında yer alan savunma hakkı yargının olmazsa olmazıdır. Savunma hakkı olmadan yargı bağımsızlığını sağlayamaz. Meslektaşlarım olan avukatlar, kanunlar ile verilen hakların muhafaza edilmesinde büyük bir öneme sahiptirler. Avukatlar; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmamızda oldukça önemli bir role sahip. Dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri benimseyen, çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olmamızda büyük bir görev üstlenen kıymetli meslektaşlarımı kutluyorum. Vatandaşlarımızın hukukun üstünlüğüne, adalete ve eşitliğe olan güvenini inşa eden kıymetli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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