MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü\'nü kutladı

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, avukatların hukuk, adalet ve eşitlik konularında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Yılmaz, avukatların demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmamızda büyük bir rol oynadığını vurgulayarak, meslektaşlarını kutladı.

05.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü mesajında; "Milletimizin, hukuk, adalet ve eşitliğe inanmasındaki en önemli görevi meslektaşlarım olan avukatlar üstleniyor" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kendisi de avukat olan Başkan Yılmaz, masajında; "Toplumsal sorunlarda ve hukuki konularda vatandaşların sahip olduğu hakları korumakla görevli olan meslektaşlarım avukatlık mesleğini demokrasiye yakışır şekilde ifa ediyorlar. Hukukun 3 temel unsuru arasında yer alan savunma hakkı yargının olmazsa olmazıdır. Savunma hakkı olmadan yargı bağımsızlığını sağlayamaz. Meslektaşlarım olan avukatlar, kanunlar ile verilen hakların muhafaza edilmesinde büyük bir öneme sahiptirler. Avukatlar; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmamızda oldukça önemli bir role sahip. Dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri benimseyen, çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olmamızda büyük bir görev üstlenen kıymetli meslektaşlarımı kutluyorum. Vatandaşlarımızın hukukun üstünlüğüne, adalete ve eşitliğe olan güvenini inşa eden kıymetli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü, Denizli, MHP, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı
    14:44 Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.

  • STSO 25. Meslek Grubu, Eğitim Sorunlarını Değerlendirdi
    14:42 STSO 25. Meslek Grubu, Eğitim Sorunlarını Değerlendirdi

    Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.

  • İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak
    14:38 İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak

    İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.


14:38 İYİ Parti’de kurultay 27 Nisan’da yapılacak İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu GKN Kargo iflas bayrağını çekti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:55 McDonald’s, İsrail’deki işletmecisini satın alıyor McDonald's, İsrail'deki işletmecisini satın alıyor
12:52 Tarkan’ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 14:52:20. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement