MHP, Düzce ve 54 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.